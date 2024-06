Casamento Comunitário do Recife de 2024 será Celebrado no Geraldão

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Nesta terça-feira, 11 de junho, um evento especial marcará a vida de centenas de casais no Recife: o Casamento Comunitário. O ginásio de esportes Geraldo Magalhães, carinhosamente conhecido como Geraldão, será o palco dessa celebração, que promete unir ainda mais os laços afetivos na cidade.



A cerimônia, marcada para as 15h, será conduzida pelo juiz Clicério Bezerra, titular da 1ª Vara de Família e Registro Civil da Capital. Este momento tão aguardado por muitos proporcionará a oportunidade para os casais dizerem o tão esperado "sim" em um cenário emblemático da cidade, reforçando seu compromisso e amor.

CASAMENTO COMUNITÁRIO

O Casamento Comunitário é uma iniciativa conjunta entre a Defensoria Pública do Estado de Pernambuco (DPPE) e o Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), contando com o apoio da Prefeitura do Recife, do Governo do Estado, dos Cartórios de Registro Civil da Capital e da Corregedoria Geral da Justiça de Pernambuco. A colaboração dessas entidades é essencial para assegurar que todos os trâmites legais sejam realizados de maneira eficiente e adequada.

Este evento representa muito mais do que um simples casamento. É um símbolo de inclusão social e de acesso à justiça para os casais pernambucanos. O Casamento Comunitário fortalece os laços familiares, promove a cidadania e a igualdade de direitos, reafirmando o compromisso das instituições em tornar a justiça acessível a todos.