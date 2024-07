Forças Armadas de Pernambuco atuaram no resgate, na assistência e, agora, na retomada das atividades cotidianas

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A contribuição das Forças Armadas de Pernambuco na operação de assistência humanitária no Sul do País foi tema do debate na Rádio Jornal

Tragédia no Rio Grande do Sul

Há pouco mais de dois meses, o Rio Grande do Sul foi surpreendido por enchentes devastadoras, com estimativa de 180 mortes, de acordo com a última atualização da Defesa Civil do Estado. Passado o pesadelo da enxurrada, a população enfrenta o desafio de reconstruir suas casas e suas vidas. Diante desse cenário, a atuação das Forças Armadas foi definitiva, não apenas para resgatar vítimas, mas também para auxiliar na retomada das atividades cotidianas.



A contribuição das Forças Armadas de Pernambuco na operação de assistência humanitária no sul do País foi o tema do debate na Rádio Jornal, nesta quinta-feira (4), sob o comando da comunicadora Natalia Ribeiro.

Participaram do debate, o General do Exército, Maurílio Miranda Netto Ribeiro, comandante Militar do Nordeste; o Major-brigadeiro do Ar, Valdir Eduardo Tuckumantel Codinhoto, Comandante do Segundo Comando Aéreo Regional; Capitão de Mar e Guerra, Carlos Frederico Tojal Do Vale, Capitão dos Portos de Pernambuco.

A tragédia no Rio Grande do Sul chamou atenção pela complexidade. O grande volume de chuvas atingiu uma área extensa do Estado, fez transbordar os rios e sumir bairros inteiros, deixando famílias abrigadas e desalojadas. A situação se agravou, com as chuvas ainda caindo enquanto os grupo de ajuda humanitária tentava fazer os resgates.

Ações Coordenadas e Complexas



O General Maurílio destaca que essa operação foi a maior já realizada em termos de assistência humanitária no Brasil, envolvendo cerca de 80 instituições federais, estaduais e municipais. Ele enfatiza que, desde o dia 1º de maio, as Forças Armadas têm atuado em três frentes principais: busca e resgate, assistência humanitária e controle de danos.

"Essa operação só foi possível graças à integração das três forças - Exército, Marinha e Aeronáutica - e a coordenação com diversas instituições. Nosso foco é mitigar os impactos da tragédia e restaurar a normalidade para os cidadãos afetados", afirma o General.

Força Aérea em ação



O Major Brigadeiro Codinhoto destaca a rapidez e eficiência da Força Aérea Brasileira. “Desde o início das chuvas, nossos helicópteros, como os do Esquadrão Pantera, sediado em Santa Maria, foram os primeiros a atuar, resgatando vítimas e transportando suprimentos. Nosso compromisso é contínuo, e estamos prontos para oferecer suporte de material e pessoal conforme necessário", explica.

Marinha e Logística Naval



O Capitão Tojal detalha a mobilização da Marinha, incluindo o envio da maior embarcação da América Latina, o Navio Aeródromo Multipropósito Atlântico. “Nosso foco foi garantir o fornecimento de água potável e outros suprimentos essenciais. Levamos estações de tratamento de água com capacidade de 20 mil litros por hora e cerca de 150 toneladas de donativos, incluindo agasalhos e alimentos", relata.

Trabalho de Longa Duração



Segundo os representantes das Forças Armadas, a operação de apoio no Rio Grande do Sul deve continuar por um bom tempo. Além da assistência imediata, como o resgate de pessoas e animais, a operação envolve a reconstrução de infraestruturas críticas, como estradas e escolas, afetando diretamente milhares de pessoas.

Planejamento e Prontidão



O General Maurílio explica que a prontidão das tropas é fundamental. "Nossas tropas estão sempre treinadas e preparadas para atuar em qualquer situação. Quando a tragédia ocorreu, ativamos um comando conjunto sob o Comando Militar do Sul, que mobilizou rapidamente os recursos necessários para dar uma resposta eficaz", diz.

O debate na Rádio Jornal apontou a complexidade e a importância da atuação das Forças Armadas em situações de emergência. As ações coordenadas das tropas de Pernambuco e de todo o Brasil têm sido fundamentais para apoiar a população gaúcha em um momento de extrema necessidade, mostrando a capacidade de resposta rápida e eficiente das Forças Armadas.