Recife anuncia investimento de R$ 15 milhões em obras de infraestrutura no Ibura

A Prefeitura do Recife publicou, no Diário Oficial deste sábado (6), uma licitação para executar um pacote de obras de infraestrutura no Ibura, na Zona Sul. A primeira fase dos trabalhos envolverá a construção de uma nova rota de saída do bairro, pavimentação e drenagem de ruas, macrodrenagem e urbanização de áreas.

Serão investidos R$ 15 milhões nessas intervenções, sendo parte dos recursos advindos de um convênio firmado com o Ministério de Desenvolvimento Regional e com a Caixa Econômica Federal, com contrapartida do governo municipal. Ao todo, mais de 67 mil pessoas serão beneficiadas.

As obras têm previsão de duração de aproximadamente 12 meses e, segundo o Executivo municipal, visam aprimorar a mobilidade urbana na região, além de estabelecer uma ligação com o bairro do IPSEP. A nova rota de saída para o Ibura compreende um trecho que conecta a Avenida Dom Hélder Câmara à Avenida Recife, com extensão de 1,1 quilômetro no sentido único Ibura-Centro.

Com a rota alternativa, os motoristas seguirão pela Avenida Dom Hélder Câmara e, posteriormente, pela rua Professor José Brasileiro até alcançar o trecho próximo à Rua Manaíra. Neste ponto, continuarão pela Rua Aderbal de Melo até chegar à Avenida Recife, na região do bairro do IPSEP.

As obras de infraesrutura no bairro do Ibura têm previsão de duração de aproximadamente 12 meses - Divulgação/Prefeitura do Recife

OUTRAS INTERVENÇÕES

As intervenções contemplam a pavimentação, drenagem e sinalização das ruas Professor José Brasileiro, Manaíra e Canatiba, além da requalificação do sistema de macrodrenagem, com conformação e desassoreamento, de um canal existente na região, para minimizar os alagamentos na região. Os serviços também vão incluir a requalificação dos passeios, com implantação de rampas de acessibilidade, uso de piso tátil e direcional, e rebaixamento de meio-fio.

O pacote de obras inclui também a urbanização das áreas, com a criação de novos espaços de convívio e lazer, que contarão com mesa de jogos, quadra esportiva, espaço para piquenique, campo de futebol requalificado, parque infantil e instalação de mobiliário urbano.

Serão realizadas ainda arborização e paisagismo ao longo de todo o trecho da obra, além da abertura de um canteiro na Avenida Recife, que permitirá o cruzamento e a conexão com o bairro do Ipsep através da rua Aderbal de Melo.