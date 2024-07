Compesa inicia obra para eliminar rodízio no Morro da Conceição e Alto José do Pinho

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A Compesa iniciou uma obra de modernização da rede de abastecimento chamada de setorização, porque divide as áreas em setores de abastecimento para o controle mais eficaz da água produzida e distribuída. As intervenções foram iniciadas na rua Arlindo Cisneiros, no Alto José do Pinho, e seguirão, conforme o projeto, por mais de 200 vias, sendo estas ações decorrentes da primeira etapa de execução do empreendimento. A iniciativa visa eliminar o rodízio de abastecimento no Morro da Conceição e Alto José do Pinho, áreas que há cerca de 30 anos não recebiam investimentos em infraestrutura hídrica.

O início das obras foi acompanhado pelo presidente da Compesa, Alex Campos, e o diretor de Regional Metropolitana, Flávio Coutinho. Além da frente de serviços concentrada na rua Arlindo Cisneiros, os trabalhos seguirão nos próximos dias pelas ruas da Mangabeira, Maria Gonçalves, do Rio, Chã de Alegria, Córrego do Bartolomeu e 2ª Travessa Chã de Alegria.

Os serviços compreendem o assentamento de tubulações entre 100 e 200 milímetros e substituição das redes antigas, redes subdimensionadas que não atendem ao crescimento populacional existente nessas três décadas desde a última intervenção, implantação de equipamentos de tecnologia para controle operacional como válvulas e registros, que vão garantir a ampliação da oferta de água para mais de 30 mil pessoas nesta primeira etapa.

MELHORIA DO ABASTECIMENTO NA ZONA NORTE

Além do benefício para a população dessas áreas, a obra seguirá para a melhoria do abastecimento em diversos bairros da Zona Norte do Recife, como Vasco da Gama, Beberibe, Linha do Tiro, Alto José Bonifácio, Porto de Madeira, Alto Santa Terezinha, Fundão, Água Fria, Bomba do Hemetério, Mangabeira, Nova Descoberta, Brejo do Beberibe, além do Morro da Conceição e Alto José do Pinho.

A previsão é que todo o projeto seja concluído até o final do próximo ano, quando a Compesa poderá melhorar a distribuição de água para mais 130 mil pessoas, reduzindo consideravelmente o calendário de abastecimento e até eliminando o rodízio. Para executar essas obras, o Governo do Estado investirá mais de R$ 40 milhões por meio da Compesa.

“Os morros da Zona Norte do Recife não recebiam investimentos em obras estruturadoras de abastecimento de água desde o início dos anos 1990. Será uma intervenção complexa, pois a rede de abastecimento de água das áreas desse projeto, identificada pelos técnicos da Compesa como Morros do Alto do Céu, tem mais de 300 quilômetros de tubulações de diâmetros variados que abastece mais de 28 mil ligações de água, mas os desafios estão na mesma proporção dos esforços do Governo do Estado em garantir mais água para a população. A gente conta agora efetivamente com a perspectiva de melhorar o abastecimento na zona norte do Recife a partir deste ano”, cravou o presidente da Companhia, Alex Campos.

Atualmente, o abastecimento nos bairros contemplados é realizado em regime de rodízio, que varia de acordo com a sua localização. O calendário médio nessa região é um dia com água para três dias sem, havendo locais com racionamento mais severo, chegando a ciclos de 8 horas de abastecimento para 96 horas sem água.

O principal benefício da obra será o ordenamento da rede de distribuição em patamares de pressão com a formação dos distritos de medição e controle e a redução dos períodos de rodízio, além de reduzir perdas no sistema de abastecimento assim como melhorar a oferta e a distribuição de água.

“Nossa expectativa é beneficiar mais de 30 mil pessoas somente na primeira etapa das obras desse projeto que é tão emblemático para os morros da Zona Norte da capital, uma população que sofre tanto com o racionamento”, afirmou o diretor Regional Metropolitana da Compesa, Flávio Coutinho.