Aumenta o número de falhas em elevadores e escadas rolantes das estações de trem e terminais de ônibus da RMR

Especificamente sobre os elevadores, o engenheiro mecânico e especialista em Engenharia Diagnóstica, Luciano Szpak, explica que “os fatores que mais implicam nas falhas são os derivados das falhas de manutenção/conservação, ou de uso”.

“Componentes desgastados, obsoletos, ou campanha de manutenção inadequada ou mal executada, podem ensejar paradas indesejadas ou até fatalidades. Mas nem todas as interrupções de operação dos elevadores tem a empresa conservadora/mantenedora como responsável, pois em muitos casos, orçamentos extraordinários são apresentados ao proprietário do ativo, com o intuito de troca daqueles componentes que estão fora do escopo contratual”, acrescenta Szpak.

No total são 44 equipamentos divididos em 20 elevadores e 24 escadas rolantes, que estão instalados em 14 estações dos ramais centro e sul do Metrô do Recife.

São elas: Aeroporto, Antônio Falcão, Cajueiro Seco, Cosme e Damião, Camaragibe, Imbiribeira, Joana Bezerra, Largo da Paz, Monte dos Guararapes, Porta Larga, Prazeres, Recife, Shopping e Tancredo Neves.

Distribuição de elevadores e escadas rolantes

Atualmente, a distribuição de elevadores e escadas rolantes está da seguinte forma:

Com a maior quantidade de elevadores - 3 no total -, a estação Joana Bezerra também lidera o ranking de registros de falhas nesse tipo de aparelho de transporte, considerando o acumulado dos últimos cinco anos.

Somente em 2022, a estação contabilizou 80 falhas (25,40% do total) em elevadores. É o maior acumulado em números absolutos considerando o espaço de tempo de 2019 a 2023.

Também nesse mesmo período, em relação às escadas rolantes, as estações Tancredo Neves e Cajueiro Seco possuem o maior quantitativo de falhas por ano.

Em 2019, a estação Cajueiro Seco superou Tancredo Neves em 57 (21,43% do total) a 33 (12,41% do total). E também em 2023, com 31 (18,24%) a 11 (6,47%).

Já em 2020, 2021 e 2022, a estação Tancredo Neves liderou no número de falhas em escadas rolantes. Em 2020, foram 64 registros, representando 26,78% do total de 239 falhas daquele ano. É o maior percentual dos últimos 5 anos.

Falhas em elevadores e escadas rolantes

O detalhamento da quantidade de falhas em elevadores e escadas rolantes nas estações do Metrô do Recife pode ser conferido nos gráficos a seguir: