Homem que estava trabalhando em manutenção de elevador do Hospital da Restauração morre após queda

As informações são de que o elevador estava parado no segundo andar do edifício quando o homem despencou no teto do equipamento

*Informações apuradas pelo repórter Emerson Pereira, da TV Jornal

Um homem de 55 anos que trabalhava na manutenção de um elevador do Hospital da Restauração (HR), localizado no bairro do Derby, no Recife, morreu nesta quarta-feira (31/7) após uma queda. O funcionário era de uma empresa terceirizada e despencou no teto do elevador, que estava parado no segundo andar do edifício.

Ainda não há informações sobre o andar que ele estava realizando a manutenção. O homem foi socorrido para a UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

Em nota, o Hospital da Restauração lamentou a morte do funcionário e disse que vai colaborar com a investigação sobre a causa do acidente. O HR também afirmou que está prestando assistência à família.

Confira nota completa do Hospital da Restauração:

"O Hospital da Restauração (HR) lamenta o acidente fatal, que ocorreu na manhã desta quarta-feira (31), resultando na morte de um funcionário que estava trabalhando na manutenção de um dos elevadores da unidade. O homem, de 55 anos, ligado à uma empresa terceirizada, estava fazendo um serviço em um dos equipamentos, quando sofreu uma queda. Ele recebeu atendimento médico imediato, mas, devido à gravidade dos ferimentos, faleceu.

O HR acionou as autoridades competentes e irá colaborar com a investigação sobre a causa do acidente.

O Hospital da Restauração também está prestando toda assistência à família."

A empresa terceirizada dos serviços de manutenção, Dibasa Elevadores, afirmou por nota que está aguardando a apuração dos fatos e expressou condolências aos familiares e amigos do serralheiro.

Confira nota completa da Dibasa Elevadores:

"É com profundo pesar que lamentamos o falecimento do serralheiro autônomo, ocorrido no dia de hoje, em um dos elevadores do Hospital da Restauração. Expressamos nossas sinceras condolências e solidariedade aos familiares e amigos neste momento de dor e tristeza.

Informamos, ainda, que estamos acompanhando e aguardando a apuração dos fatos para tão logo fornecermos os devidos esclarecimentos."