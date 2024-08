MPT em Pernambuco instaura Inquérito Civil para apurar acidente fatal com trabalhador no Hospital da Restauração

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Ministério Público do Trabalho (MPT) em Pernambuco instaurou Inquérito Civil para apurar a morte do trabalhador de 55 anos que caiu do elevador no Hospital da Restauração (HR) enquanto realizava manutenção do equipamento. O acidente fatal aconteceu na manhã da quarta-feira (31/7).

Serão apurados os fatores e a responsabilidade do acidente a partir de investigações periciais e a requisição de informações da Superintendência Regional do Trabalho em Pernambuco (SRTb/PE) e de outros órgãos.

Denúncias ao MPT

O Ministério Público do Trabalho (MPT) reforça que a população pode ajudar na apuração dos fatos a partir de denúncias feitas de modo anônimo. O órgão ministerial disponibiliza o serviço por meio do site do MPT em Pernambuco ou do aplicativo MPT Pardal, disponível para Android e iOS.



Acidente

De acordo com as informações apuradas até o momento, o funcionário era de uma empresa terceirizada e despencou no teto do elevador, que estava parado no segundo andar do edifício. Ele foi socorrido para a UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do hospital, mas não resistiu aos ferimentos.



Em nota, o Hospital da Restauração lamentou a morte do funcionário e disse que vai colaborar com a investigação sobre a causa do acidente. O HR também afirmou que está prestando assistência à família.

A empresa terceirizada dos serviços de manutenção, Dibasa Elevadores, afirmou que está aguardando a apuração dos fatos e expressou condolências aos familiares e amigos do serralheiro.