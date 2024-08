Avião com destino ao Recife tem problema técnico e volta a Lisboa após início do voo

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

De acordo com a jornalista pernambucana Sabrina Medeiros, os passageiros deveriam ter saído no dia 2 de agosto, às 23h40 da capital portuguesa

Passageiros que partiram de Lisboa em direção ao Recife, no voo TP15, da TAP, na madrugada deste sábado (3), foram surpreendidos com o retorno da aeronave à capital de Portugal, após cerca de 1h de voo. De acordo com comunicado da companhia aérea, "o voo regressou a Lisboa devido a uma questão técnica na aeronave". Mais detalhes do ocorrido não foram repassados.

DIFICULDADE PARA OS PASSAGEIROS

De acordo com o relato da jornalista pernambucana Sabrina Medeiros, os passageiros deveriam ter saído no dia 2 de agosto, às 23h40. "O voo atrasou por problemas técnicos do avião, uma hora e meia. Ainda assim mantiveram o voo. A gente entrou no avião e passou seis horas 'rodando' em círculos. Desembarcamos (já na manhã do sábado) sem nem saber onde estavam nossas malas", conta.

"11h da manhã e não conseguimos ainda sair do aeroporto. Todo mundo esperando para ir ao hotel. Chegamos de volta às 6h da manhã em Lisboa e ficamos à espera", continuou. A chegada a um hotel só aconteceu por volta das 11h30. Mesmo assim, os quartos só foram disponibilizados por volta das 13h.

Segundo a TAP, a expectativa era de que os passageiros sejam colocados num novo voo para o Recife ainda na noite deste sábado.