Homem é morto a tiros no Pagode do Didi, no centro do Recife

Assassinato aconteceu no início da madrugada deste sábado (3), no bairro de Santo Antônio, no Recife. Motivação ainda é desconhecida

Um homem não identificado foi assassinado a tiros em frente ao Pagode do Didi, no bairro de Santo Antônio, área central do Recife, por volta das 0h30, deste sábado (3), segundo testemunhas. O assassinato aconteceu na rua, já que pela concentração de pessoas, a roda de samba se estende para fora do estabelecimento.

"Todo mundo se jogou no chão, aquele corre-corre, e foi muito tiro, muito mesmo", disse uma pessoa que estava no local e pediu para não ser identificado. "Eu acho que foi programado, sabe. Porque só matou o menino e foi embora", disse outra testemunha.

O que diz a Polícia Civil em nota

"A Polícia Civil de PE informa que registrou, no dia 3 de agosto, por meio da Força Tarefa de Homicídios na Capital, um homicídio consumado no bairro de Santo Antônio, no Recife. A vítima, um homem de identidade ainda desconhecida, foi atingida por disparos de arma de fogo, em uma via pública, e foi a óbito no local. As investigações seguem em andamento".

Pagode do Didi foi regularizado recentemente

Após 14 semanas com as atividades paralisadas, por falta de regularização, o Pagode do Didi retornou o funcionamento no dia 28 de junho.

Em março, a Prefeitura do Recife informou que notificou o estabelecimento para adequações necessárias desde setembro de 2023. Diante da falta de retorno, a gestão judicializou o caso.



Patrimônio de Pernambuco

Uma das mais tradicionais rodas de samba do Brasil, o Pagode do Didi é detentor do título de Patrimônio Vivo de Pernambuco desde 2010.

Por lá, já passaram os maiores nomes do samba do Brasil, como Fundo de Quintal, Jorge Aragão e Almir Guineto.

A reportagem procurou a administração do pagode para comentar sobre o ocorrido e a insegurança no entorno, que é de responsabilidade do Governo do Estado, mas ainda não recebeu resposta.