Desafios do Recife: demandas do Recife são complexas e urgentes

Reportagem compõe série do Jornal do Commercio sobre os desafios para quem estará à frente da capital pernambucana a partir de 1º de janeiro

No dia 6 de outubro deste ano, a população do Recife vai às urnas escolher quem vai ocupar a cadeira de prefeito da capital pernambucana a partir do dia 1º de janeiro de 2025. Quem assumir a gestão vai enfrentar diversos desafios, tanto atuais quanto históricos. Nem todos esses desafios são, totalmente, responsabilidades dos prefeitos. Mas é fato que cabe a eles, no mínimo, um papel de relevância na solução dos problemas.

Ao longo dos próximos dias, o Jornal do Commercio vai abordar os desafios do Recife passando por moradia, mobilidade, segurança pública, saúde, educação, turismo, cultura e economia.

As demandas são complexas e urgentes, visto que o município ocupa o segundo lugar no ranking do Mapa da Desigualdade entre as Capitais Brasileiras, desenvolvido pelo Instituto Cidades Sustentáveis (ICS).

No segundo semestre de 2023, Recife teve o pior resultado dentre as capitais do país em índices de desemprego: 16,3% das pessoas entre 14 anos ou mais procuraram emprego no 2º trimestre de 2023 e não encontraram estabilidade.

Não é só no que diz respeito à renda que a capital pernambucana apresenta um desempenho preocupante. Ainda de acordo com o Mapa da Desigualdade, Recife figura entre os cinco piores indicadores do país nas internações hospitalares ocorridas em consequência de doenças relacionadas ao saneamento ambiental inadequado e no número de mortes por homicídio e de violência contra LGBTQI+.

Ao mesmo tempo, a cidade lidera entre as capitais do Nordeste em PIB per capita, com R$ 33.094,37 segundo os dados divulgados pelo IBGE. Para iniciar a série, detalhamos que Recife é esse que será herdado pelo próximo prefeito ou prefeita.

População do Recife



A cidade tem uma população de 1.488.920 pessoas, de acordo com o Censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), realizado em 2022. Desse total, a maioria é formada por mulheres, são 805.384 ao todo, enquanto 683.536 são homens. A maior parte parte dos recifenses se declara parda (48,5%), seguidos por aqueles que se declaram brancos (38,8%), pretos (12,2%), amarelos (0,18%) e indígenas (0,12%).

Já o eleitorado do município é formado majoritariamente por mulheres (55%) e adultos com idade entre 18 e 59 anos. Ao todo são 1.219.973 eleitores.

Território

O Recife também dispõe de desafios no território. Sua composição topográfica tem área formada por morros, que são 67,43% do território, planícies, 23,26%, áreas aquáticas, 9,31%, e Zonas Especiais de Preservação Ambiental, 5,58%.

A ocupação nessa área urbana pede urgência de políticas públicas de reestruturação e planejamento. Atualmente, mais de 206 mil pessoas (13,4% da população) vivem em áreas de risco de inundação e deslizamento, de acordo com levantamento coordenado pela Secretaria Especial de Articulação e Monitoramento, vinculada ao Ministério da Casa Civil.

As condições de vulnerabilidade da população no território perpassam as áreas de risco e são expressas nas ruas da cidade. Em contraste com os edifícios residenciais e empresariais, as calçadas expõe a violação do direito à moradia digna.

Segundo o Censo da População de Rua do Recife, estudo da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) em parceria com a Prefeitura do Recife e divulgado em agosto de 2023, mais de 1.800 pessoas vivem em situação de rua na capital pernambucana. Dessas pessoas, 76% são do sexo masculino, 80% são autodeclaradas pretas ou pardas e 83% são adultas.

Topografia do Recife - Thiago Lucas/ Design SJCC

Segurança

A insegurança faz parte da rotina dos moradores do Recife. Só no primeiro semestre de 2024, foram registradas 354 mortes violentas intencionais (dentre homicídios, feminicídios, latrocínios, mortes por intervenção da polícia e lesões corporais seguidas de morte). No mesmo período, em 2023, foram contabilizadas 292. São, em média, 59 mortes por mês, quase duas por dia, só na capital do estado.

Atualmente, a cidade do Recife conta com seis unidades do Compaz, os Centros Comunitários da Paz. Os equipamentos estão vinculados à Secretaria de Segurança Cidadã da prefeitura e ofertam serviços de educação, assistência social, lazer, esportes e cultura para crianças, jovens e adultos em bairros da periferia do município, com foco na prevenção à violência e na inclusão social.

Reestruturar o planejamento urbano e promover programas sociais e serviços públicos que atendam à população são algumas das contribuições que o município pode dar para combater a violência. Além disso, os limites da atuação da Guarda Municipal terão papel preponderante no debate da segurança, no Recife e no Brasil de uma maneira geral nestas eleições.

Educação

Na educação, a atual gestão do município lançou o Programa Infância na Creche para expandir a oferta de vagas na primeira etapa do ensino. De acordo com a Prefeitura do Recife, atualmente 14.297 estudantes estão matriculados em creches no município - um aumento de 7.858 vagas.

De acordo com o Censo, em 2023, 52.201 crianças foram matriculadas no Ensino Infantil (creche e pré-escola) e 175.921 no Ensino Fundamental. Em 2020 os números eram 48.184 e 180.700, respectivamente.

Urbanismo

Os desafios do próximo prefeito ou prefeita do Recife passam, ainda, pelo patrimônio da cidade. Em todo o município, existem mais de 260 Imóveis Especiais de Preservação (IEPs), edificações relevantes para a memória arquitetônica e urbanística e cuja proteção é dever do Município e da comunidade.

O histórico abandono sentido na capital pernambucana, principalmente na área central, tem suas raízes na falta de segurança, no lixo espalhado pelas ruas, na deterioração e desocupação de imóveis e na degradação da infraestrutura.



A revitalização da região, atualmente, paisagem de decadência urbanística, é emergencial. O Centro do Recife acumula imóveis com risco alto ou muito alto de desabamento total ou parcial e deixa para trás a valorização do característico conjunto arquitetônico e a preservação do patrimônio histórico e cultural da cidade.

As dinâmicas territoriais da área central são compostas por diferentes demandas para o futuro prefeito ou prefeita: moradia, comércio, cultura, mobilidade e turismo.

Centros preservados e seguros podem alimentar o fluxo de turistas e o turismo será, sem dúvida, tema também relevante no debate eleitoral deste ano no Recife. Onde estão os turistas que chegam ao Recife? O que os atraem? Há segurança suficiente para eles? São alguns dos temas que serão abordados nesta nossa série.

Série

Nas próximas reportagens, o JC detalha cada aspecto citado acima, e mais. Com aprofundamento de números, análises e palavras de especialistas em cada um dos setores.