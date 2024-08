Incêndio atinge casas na Zona Norte do Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

*Com informações da TV Jornal

Um incêndio atingiu casas em uma comunidade localizada na Campina do Barreto, Zona Norte do Recife. O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco foi acionado para debelar chamas por volta das 11h20.

O fogo atingiu um conjunto residencial, com aproximadamente 30 casas atingidas, localizado na rua Constança, próximo a Policlínica Amauri Coutinho. Foram enviadas seis viaturas, sendo três de combate a incêndio, uma ambulância e duas de comando operacional.

Devido à atuação dos bombeiros, as chamas não se propagaram para áreas vizinhas e o incêndio foi controlado. Uma vítima de sexo feminino, 44 anos, apresentou mal súbito e foi conduzida para a Policlínica Amauri Coutinho.

Até a tarde desta quarta-feira, as equipes continuam no local realizando o rescaldo para evitar novos focos de incêndio.

Famílias

Famílias da comunidade e vizinhos estão se mobilizando para retirar os pertences das casas e auxiliar o trabalho do Corpo de Bombeiros.

Em entrevista à TV Jornal, um dos moradores, Almir Fragoso do Nascimento, afirmou que o barraco em que morava com a mãe, esposa e duas filhas está totalmente destruído. "Não sobrou nada. Reconstruir tudo de novo vai ser difícil", afirmou. Priscila, representante da comunidade, afirmou que a maioria das famílias não tem onde se abrigar.

Confira a nota do Corpo de Bombeiros

"O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco informa que na manhã de hoje (14), por volta das 11h20, foi acionado para debelar chamas em um conjunto residencial, com aproximadamente 30 casas atingidas, localizado na rua Constança, no bairro de Campina do Barreto, no Recife, próximo a Policlínica Amauri Coutinho.

Foram enviadas seis viaturas, sendo três de combate a incêndio, uma ambulância e duas de comando operacional. Devido à rápida atuação dos bombeiros, as chamas não se propagaram para áreas vizinhas e o incêndio foi controlado. Uma vítima de sexo feminino, 44 anos, apresentou mal súbito e foi conduzida para a Policlínica Amauri Coutinho. As equipes continuam no local realizando o rescaldo para evitar novos focos de incêndio."