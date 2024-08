Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O pátio do Colégio Militar do Recife foi ocupado pelos Soldados de Caxias, nesta sexta-feira (23), para a realização da solenidade militar em comemoração ao Dia do Soldado. As celebrações foram presididas pelo General de Exército Maurílio Miranda Netto Ribeiro, Comandante Militar do Nordeste, e contaram com a participação de autoridades da Marinha e da Força Aérea, bem como de outras instituições civis e militares, familiares e convidados dos soldados.

A solenidade contou com um desfile militar e também a leitura da Ordem do Dia, feita pelo Comandante Militar do Nordeste, que fez referências ao maior soldado do Exército Brasileiro, Luiz Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias, que ficou conhecido como o Pacificador.

Dia do Soldado é marcado por homenagens no Colégio Militar do Recife - ARTHUR BORBA / JC IMAGEM

Durante o evento foi realizada a entrega de medalhas em reconhecimento a civis e militares pelos serviços prestados ao País e ao Exército. Também foram entregues diplomas de agradecimento para as entidades que prestam apoio à iniciação profissionalizante dos militares.

Além dessa homenagem, os soldados incorporados em 2024 receberam o diploma de conclusão da instrução militar do período básico e de qualificação.