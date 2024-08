Incêndio atinge apartamento em Boa Viagem, Zona Sul do Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, as chamas se concentraram em um dos quartos do apartamento que fica no sexto andar de um edifício residencial

Na manhã deste sábado (24/8), um incêndio atingiu um apartamento em um edifício residencial localizado em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife. Não houve feridos.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 9h25 para a ocorrência e esclareceu, em nota, que as chamas se concentraram em um dos quartos do apartamento que fica no sexto andar do prédio. De acordo com a corporação, quatro pessoas foram atendidas pela equipe de resgate, mas nenhuma delas precisou ser encaminhada ao hospital.

Duas viaturas de combate a incêndio foram enviadas e a Polícia Militar realizou o isolamento da área.