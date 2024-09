Eleição do Comitê Pop Rua ocorrerá nesta terça no Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Nesta terça-feira (27), será realizada a eleição, referente à representação da sociedade civil, do Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento da Política Municipal para a População em Situação de Rua do Recife, mais conhecido como Comitê Pop Rua do Recife. A votação vai ocorrer durante a Assembleia de Eleição, entre 14h e 16h, no Bloco A da Universidade Católica de Pernambuco. Quem pode votar são as pessoas em situação de rua e os representantes das instituições que ofertam serviços ou que atuam pela garantia dos direitos dessa população.

“A Comissão Eleitoral do Comitê convida as pessoas em situação de rua e os representantes de instituições com trabalhos voltados para esse segmento populacional para participar da Assembleia de Eleição do Comitê Pop Rua. É importante, democraticamente, eleger representantes que vão trabalhar diretamente no monitoramento das políticas públicas para a população em situação de rua do nosso município, visando garantir direitos para essa população”, afirmou Renata de Santana, educadora social da Prefeitura do Recife, membro da Comissão Eleitoral Comitê Pop Rua Recife.

Na categoria “Instituições de assessoramento e defesa dos direitos da população em situação de rua; entidades, instituições, organizações e associações interessadas em contribuir para o fortalecimento da Política Municipal”, vão concorrer a Pastoral do Povo da Rua e o Grupo de Trabalhos em Prevenção Posithivo – GTP+. No segmento “Instituições prestadoras de serviços voltados para o atendimento da população em situação de rua do Recife”, as candidatas são Escola Livre de Redução de Danos (ELRD) e a Casa do Pão.

Já o Movimento Nacional da Pop Rua, a Comissão de usuários do Centro Pop José Pedro e a Comissão de usuários do Centro Pop Glória disputam o pleito no segmento “Representantes das Pessoas em situação de rua organizadas por meio de movimentos sociais, fóruns, comissões de usuários de serviços”. Cada instituição que vencer a disputa indica uma pessoa titular e outra suplente para fazerem parte do comitê.



COMITÊ

O Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento da Política Municipal para a População em Situação de Rua do Recife foi instituído pela Lei Municipal nº 18.503/2018 e tem o objetivo de garantir maior segurança jurídica e valorização do processo de luta do Movimento Nacional da População em Situação de Rua. O Comitê é paritário, ou seja, possui representação da sociedade civil e da gestão de forma igualitária, garantindo a aproximação e interlocução com grupos, instituições e movimentos que se interessam em fortalecer o acesso aos direitos das pessoas que vivem nas ruas no Recife.