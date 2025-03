População em situação de rua sofre com distribuição de água potável limitada a dias úteis e até 17h no Grande Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A falta de bebedouros ou filtros com água potável em espaços públicos na Região Metropolitana do Recife tem colocado a população em situação de rua em ainda mais vulnerabilidade.

Em Pernambuco, o número de pessoas em situação de rua supera a marca dos 5 mil. A maior parte delas está concentrada no Recife, que conta com 2697 pessoas nessas condições.

Os dados são do levantamento do Observatório Brasileiro de Políticas Públicas com a População em Situação de Rua, da Universidade Federal de Minas Gerais, que se baseia no Cadastro Único de Programas Sociais (CadÚnico), instrumento que reúne os beneficiários de políticas sociais, como o Bolsa Família e o Benefício de Prestação Continuada.

Para quem está em situação de rua, a falta de acesso à água potável dificulta até o descanso. Muitos deles não conseguem dormir à noite com sede, principalmente quando as ondas de calor atingem o estado. Os principais equipamentos públicos que fazem a distribuição funcionam apenas em dias úteis e até às 17h.

O presidente do coletivo Unificados Pop Rua, Rafael Araújo, relata que a sociedade civil organizada tem buscado resolver a demanda junto ao poder público. "Recife não tem equipamentos públicos com disponibilidade de água potável. Tem durante a distribuição de alimentos, no Restaurante Popular, mas parte da população não tem acesso a equipamentos públicos ou bebedouros públicos", explica.

De acordo com ele, a proposta de bebedouros públicos na capital pernambucana estava inclusa no Programa Recife Acolhe, mas nunca saiu do papel. Lançada em 2021, a iniciativa busca atender pessoas em vulnerabilidade social e combater a desigualdade social.

"A gente tem uma demanda muito antiga por uma maior efetividade na distribuição de água pelo poder público. É muito comum ver a população em situação de rua beber água imprópria para o consumo, em fontes ou poças d’água", apontou Rafael, que também é presidente da ONG Samaritanos.

Desde 2015, a organização oferece alimentação, assistência médica e jurídica e capacitação a pessoas em situação de rua. "Água mineral é um dos maiores custos que temos no Samaritanos. A gente sempre leva água, que é importantíssimo que eles consigam se alimentar e ter acesso à água", explicou.

Projetos sociais e ONGs, como o Samaritanos, distribuem água para a população em situação de rua - YACY RIBEIRO/JC IMAGEM

Robson da Silva, coordenador do Movimento Nacional da Pessoa em Situação de Rua reforçou: "É uma coisa que há muito tempo a gente vem dialogando. O usuário só pode usar o Centro Pop de segunda a sexta. É desumana essa violação de direito".



Oferta limitada

Em novembro de 2024, o Ministério Público de Pernambuco (MPPE) instaurou um inquérito civil para investigar possíveis omissões do Governo de Pernambuco e da Prefeitura do Recife na oferta de água potável para consumo humano em lugares públicos, especialmente para pessoas em situação de rua.

Dentre os recursos sugeridos pelo órgão estão a instalação de fontes, bebedouros ou similares em locais públicos permanentemente abertos, como praças, parques e pontos turísticos - o que ainda não é uma realidade.

O Governo de Pernambuco informou ao JC que “no que se refere à oferta de água mineral para a população em situação de rua, Pernambuco conta com 13 Centros Pop distribuídos pelo estado”.

A gestão afirmou, ainda, que “as equipes de abordagem social atuam nos territórios, identificando pessoas em situação de rua e realizando os encaminhamentos necessários para o atendimento adequado”.

"Além dos recursos específicos para os Centros de Referência Especializados para a População em Situação de Rua (Centros Pop) e as equipes de abordagem, esse investimento histórico em assistência social também é aplicado em equipamentos essenciais como os Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), Centros de Referência Especializados de Assistência Social (CREAS), cozinhas comunitárias e serviços de acolhimento para crianças e adolescentes", pontuou a Governo do Estado, em nota.

Centros Pop do Grande Recife ofertam água para pessoas em vulnerabilidade, mas funcionam até às 17h - BOBBY FABISAK/JC IMAGEM

No Recife, a Prefeitura pontuou a disponibilização de água potável para a população em situação de rua nos Centros Pop - que funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h - e o Serviço Especializado de Abordagem Social (Seas), que atua diariamente, nos três turnos, e distribui água para as pessoas em vulnerabilidade.



Em nota, a gestão destacou que, entre novembro de 2023 e janeiro de 2025, o Seas havia distribuído "cerca de 28.000 copos de 300 ml de água no município", e "de janeiro de 2024 a janeiro de 2025, os Centros Pop adquiriram aproximadamente 3.900 garrafões de água de 20 litros para atender os usuários desses equipamentos".

A Prefeitura de Olinda pontuou o Centro Pop do município como única política de oferta de água potável para a população em situação de rua. Ele atende a população das 8h às 17h.

Em nota, a gestão informou que "centraliza este tipo de acolhimento para pessoas em situação de rua no Centro Pop, um equipamento público municipal localizado no bairro do Varadouro. O local serve cerca de 80 refeições por dia (almoço e jantar), ofertando também o consumo livre de água mineral, banhos com água potável e todo o asseio e higienização necessários para a dignidade e bem-estar dos cidadãos".

Já a Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes destacou como iniciativa a disponibilização de água potável para a população em situação de rua nas unidades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) do município. "O atendimento é realizado de segunda-feira a sexta-feira (exceto feriados), das 8h às 16h", informou.