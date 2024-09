Alepe abre agendamento gratuito para serviços de saúde, cidadania e autocuidado para moradores de Jaboatão

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

A Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) promove em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife, o Projeto ‘Alepe Cuida’ nos dias 04 e 05 de setembro. Os agendamentos para participar do programa serão realizados nesta quinta-feira (29/08) e sexta-feira (30/08) e retomados na segunda (02/08) e terça-feira (03/08), sempre no horário de funcionamento da Alepe, pelos telefones (81) 3183-2424 e (81) 3183-2026. A iniciativa levará serviços gratuitos de saúde e cidadania para os moradores da cidade.

Serão oferecidos mais de 2 mil atendimentos gratuitos, incluindo consultas médicas, exames, obtenção de documentos, orientações jurídicas e profissional. Em Jaboatão, o ‘Alepe Cuida’ será realizado no Centro Cultural Miguel Arraes de Alencar, na Avenida Dr. Júlio Maranhão, 1668, em Prazeres. Os atendimentos ocorrerão das 9h às 12h e das 13h às 16 horas nos dias 04 e 05 de setembro.

Serviços gratuitos

O programa contará com consultas de cardiologia, urologia, dermatologia, otorrino, nutrição, pediatria e psicologia. Já os atendimentos serão feitos nas áreas de odontologia, além de exames de eletrocardiograma, citologia, mamografia e ultrassonografia (mama, tireóide, abdômen total e endovaginal). As ultrassonografias poderão ser feitas a partir dos 15 anos de idade. Reforçando: esses atendimentos precisam de agendamento prévio pelos fones da central Alepe: (81) 3183-2424 e (81) 3183-2026.

Demanda Espontânea

Além dos serviços agendados, haverá atendimentos por demanda espontânea (sem agendamento) por ordem de chegada. Entre esses serviços estão instruções jurídicas pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), emissão de carteira de identidade pelo Instituto Tavares Buril, correção de registro de nascimento, orientação jurídica pela Defensoria Pública, teste de paternidade, divórcio e pensão alimentícia.

Alepe abre agendamento gratuito para serviços de saúde, cidadania e autocuidado para moradores de Jaboatão - Nando Chiappetta / divulgação

Também haverá serviços ofertados pelo Detran-PE como os relacionados à Carteira Nacional de Habilitação (CNH), emissão do CRLV e de boletos de pagamentos. A Neoenergia, também parceira do ‘Alepe Cuida’, oferecerá negociação de dívidas e cadastro de usuário de baixa renda.

Microempresários

Para os pequenos empresários, a iniciativa oferecerá orientações sobre formalização de Microempreendedor Individual (MEI), consultas e parcelamentos de dívidas, obtenção de créditos junto ao Banco do Nordeste (BNB), além de serviços ofertados pela Secretaria de Ação Social do município e o Sebrae.

Autocuidado

Os serviços também incluem vacinação, testagem e aconselhamento sobre infecção sexual transmissível, Covid e HPV; aferição de sinais vitais; testagem para hanseníase e a instalação de um ambulatório do pé diabético voltado para pacientes com complicações provocadas pelo diabetes.

O ‘Alepe Cuida’ é coordenado pela Superintendência de Saúde e Medicina Ocupacional da Alepe. Nesta edição, em Jaboatão, o programa conta com parceiros como o Banco do Nordeste (BNB), Sebrae, Defensoria Pública, TJPE, Instituto Tavares Buril, Secretaria de Defesa Social, Neoenergia, Detran-PE e Secretaria Municipal de Ação Social.