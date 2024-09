Serviços de cidadania para população LGBTI+ vão funcionar de forma itinerante em setembro

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Em celebração aos 10 anos de atividades do Centro Municipal de Referência e Cidadania LGBTI+, equipamento da Prefeitura do Recife, os serviços de cidadania oferecidos para para as pessoas Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Intersexuais serão levados para quatro unidades do Compaz da cidade entre os dias 03 e 17 de setembro.

O Centro Itinerante vai realizar atendimentos jurídicos, psicológicos e de assistência social das 8h às 12h, por demanda espontânea. Dentre os serviços prestados, estão a alteração do nome e do gênero em documentos de identificação, enfrentamento à violação de direitos e encaminhamento para redes de saúde.

Serão contemplados os bairros da Ilha Joana Bezerra, do Ibura, do Cordeiro e da Linha do Tiro. No dia 03 de setembro, o público do Compaz Dom Hélder Câmara será beneficiado. Já no dia 05 será a vez do Compaz Paulo Freire. No dia 12, a equipe estará presente para atender os frequentadores do Compaz Ariano Suassuna. Por fim, no dia de 17, o Compaz Eduardo Campos receberá a ação.

“O atendimento psicológico aqui no Centro de Referência é no âmbito da psicologia social. Há acolhimento, fortalecimento e encaminhamento para a rede de saúde. Geralmente quem sofre violação de direitos, sai muito fragilizada e precisa de um serviço como esse para se fortalecer”, destacou a coordenadora do equipamento, Irene Freire.

O Centro Municipal de Referência e Cidadania LGBTI+ conta com o trabalho de oito profissionais: coordenadora, assistente social, psicóloga, advogada, recepcionista, assistente administrativo e auxiliar de serviços gerais.

Em seus 10 anos de existência, o Centro já realizou mais de 22.000 atendimentos. Ele está localizado na Rua dos Médicis, número 86, Boa Vista, e os contatos são: (81) 99488-6329 ou cmrclgbtrecife@gmail.com.

Para denunciar LGBTfobia, a Prefeitura do Recife disponibiliza o Conecta Recife e o site https://denunciaslgbt.recife.pe.gov.br/denp.