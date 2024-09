Há quase 65 anos, outra tragédia acontecia no Morro da Conceição; relembre o caso

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A tragédia no Santuário do Morro da Conceição não é a primeira. Em 1959, um incidente tirou a vida de sete fiéis durante festa de 8 de dezembro.

A tarde desta última sexta-feira (30) de agosto de 2024 foi marcada por uma tragédia que deixou Recife e todo estado de Pernambuco em luto.

O teto do Santuário de Nossa Senhora da Conceição, no Morro da Conceição, em Casa Amrela, Zona Norte do Recife, desabou. O incidente aconteceu enquanto havia entrega de cestas básicas para a comunidade, uma atividade mensal da paróquia.

Das vítimas, 25 pessoas foram socorridas para hospitais na Região Metropolitana e duas pessoas faleceram: Maria da Conceição da França Pinto, de 62 anos, e Antônio José dos Santos, 58 anos.

O desabamento trouxe à tona outro ocorrido há mais de 65 anos que também marcou a história do Morro, e que até hoje, não foi esclarecido.

Tragédia no Morro da Conceição há quase 65 anos vitimou sete fiéis

Este ano, completa-se 65 anos da tragédia que marcou a Festa do Morro da Conceição em 8 de dezembro de 1959.

Naquela noite, que deveria ser apenas de alegria e dovação, um tumulto – cujas causas até hoje não foram totalmente esclarecidas – resultou na morte de sete pessoas e ferimentos em cerca de cem.

A primeira revelação sobre o caso foi feita pelo Jornal do Commercio em 2015, em uma série sobre os arquivos do Instituto de Medicina Legal (IML). Relembre abaixo os detalhes deste dia trágico no Recife.

Vítimas

Entre as vítimas estavam quatro crianças: Antônio Batista Conrado, de seis meses; Lúcia Eliane da Silva, 5 anos; Severina Maria da Conceição, 11 anos; e Flávia de Albuquerque Rios, 8 anos.

Também morreram Nair Bernardes dos Santos, 34 anos; Maria Teixeira da Silva, 29 anos; e Antônia Maria da Conceição, 60 anos.

Os laudos do IML confirmaram que as mortes foram causadas por traumatismos durante a correria, com as vítimas sendo derrubadas e pisoteadas.

Relatos da época indicam que o caos pode ter sido desencadeado por um curto-circuito na rede elétrica improvisada do evento ou pelo estouro de um cilindro de gás. Há também menções a tiros, conforme registrado pelo delegado responsável.

No entanto, o comissário de policiamento desmentiu essa versão, sugerindo que o barulho pode ter sido causado por fogos de artifício. A Pernambuco Tramways, concessionária de energia elétrica na época, negou qualquer falha na fiação.

Os feridos foram socorridos por carros dos bombeiros, da polícia e veículos particulares, sendo levados a diferentes hospitais da cidade.

Segundo reportagem do JC, o inquérito policial que poderia esclarecer as causas exatas da tragédia não foi encontrado devido à desorganização no arquivo geral da Polícia Civil após o incêndio de 2010 que destruiu o edifício original no bairro de São José.

Entenda desabamento no Santuário

Por volta de 13h40 da tarde desta sexta-feira (30), o telhado do santuário do Morro da Conceição desabou. 25 pessoas ficaram feridas e duas pessoas faleceram.

A governadora do estado, Raquel Lyra compareceu ao local, e se comprometeu com a reestruturação do espaço.

Também estavam presentes a vice-governadora Priscila Krause e o prefeito da cidade do Recife, João Campos.

As equipes das Secretarias de Saúde e de Defesa Social, junto aos bombeiros e polícia militar, prestaram socorro imediato às vítimas.

Até o momento, não se sabe exatamente a causa do incidente. Em entrevista à TV Jornal, o Secretário de Defesa Social do Governo do Estado, Alessandro Carvalho, destacou que há a hipótese de ter sido o peso de placas solares recém instaladas, mas destacou que é necessário aguardar as investigações antes de confirmar qualquer motivação.

A associação que representa a empresa responsável por instalar os painéis emitiu nota lamentando o ocorrido e se colocando disponível para esclarecimentos.

VEJA: vídeo mostra momento exato do desabamento