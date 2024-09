Lula se manifesta sobre desabamento de santuário no Recife: "uma tragédia"

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se manifestou sobre o desabamento do teto do santuário de Nossa Senhora da Conceição, na tarde desta sexta-feira, 30.

Em publicação no X, Lula disse que tomou conhecimento do acidente “com muita tristeza", o qual considerou “uma tragédia”.

Com muita tristeza, soube das duas mortes e dezenas de feridos, alguns em estado grave, no Santuário Santuário do Morro da Conceição, na Zona Norte do Recife. Uma tragédia. Minha solidariedade com as vítimas, seus familiares, amigos e com a cidade de Recife neste momento.

Até o momento, duas pessoas morreram e 20 ficaram feridas no desabamento do teto do santuário de Nossa Senhora da Conceição. O prefeito do Recife, João Campos, decretou luto oficial de três dias.

Entenda a tragédia

Por volta de 13h40 da tarde desta sexta-feira (30), o teto do Santuário de Nossa Senhora da Conceição do Morro, localizado na Zona Norte do Recife, desabou, causando a morte de duas pessoas e ferindo outras 25, segundo informações da Secretaria Estadual de Saúde.

As vítimas fatais foram identificadas como Maria da Conceição da França Pinto, de 62 anos, e Antônio José dos Santos, de 58 anos.

Dos feridos, 12 ainda estão internados em hospitais estaduais, enquanto quatro recebem atendimento em Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) no Recife.

Sete pessoas receberam alta na própria sexta-feira, e duas outras decidiram assinar um termo de responsabilidade para deixar o hospital.

A governadora Raquel Lyra esteve no local após cancelar agenda no interior do estado e garantiu que o governo irá colaborar com reestruturação do santuário.

As causas do desabamento ainda estão sob investigação. As autoridades estão analisando a possível relação com a instalação de 120 placas solares no teto do santuário, realizada na semana anterior ao incidente.

A empresa responsável pela instalação dos painéis emitiu uma nota expressando pesar pelo ocorrido e afirmou estar disponível para colaborar com as investigações.

