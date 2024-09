Tragédia: Recife sente a dor do Morro da Conceição, cuja festa completará 120 anos

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Duas vidas foram tragicamente interrompidas no desabamento de telhado do Santuário da Conceição, enlutando uma cidade que recorre ao Morro pela fé

Os espaços religiosos sempre foram refúgios de esperança, onde corações aflitos encontram consolo e almas buscam renovação. Por isso, o desabamento do telhado do Santuário de Nossa Senhora da Conceição, na Zona Norte do Recife, nesta sexta-feira (30), não fere apenas a estrutura física do templo, mas também o coração de todos os recifenses, independentemente de sua fé.

No momento da tragédia, pessoas aguardavam em fila para receber cestas básicas, gesto de caridade que é parte intrínseca da missão do santuário. Vinte pessoas ficaram feridas, de acordo com o Corpo de Bombeiros. Entre eles, duas vidas foram tragicamente interrompidas.

Tragédia no Santuário do Morro da Conceição, no Recife - JUNIOR SOUZA/SJCC Tragédia no Santuário do Morro da Conceição, no Recife - JUNIOR SOUZA/SJCC

Há muitas décadas, o templo testemunha a devoção de milhares durante a tradicional Festa do Morro da Conceição, que irá celebrar seus 120 anos em 2024. Estava tudo sendo preparado para as festividades que marcarão essa data tão especial, mas agora o que se sente é um luto coletivo.

Informações preliminares indicam que o desabamento ocorreu pouco tempo após a instalação de placas solares no telhado - fato ainda a ser apurado, mas que já levanta questões graves sobre a prudência na execução dessa instalação.

Agora, é hora do Recife unir-se. O Morro da Conceição sempre foi mais do que um local de culto; é um símbolo de amor, de comunidade, de resiliência. Que possamos, juntos, oferecer apoio aos que sofrem e honrar a memória daqueles que o santuário tão bem acolheu.

Acompanhe a cobertura ao vivo:

Prefeito declara luto oficial

"É um dia de muito luto, de muita tristeza, não só como recifense, mas também como devoto de Nossa Senhora", disse o prefeito João Campos para a Rádio Jornal, decretando luto de três dias na capital pernambucana.

"De fato, lamentamos muito o ocorrido, uma tragédia que agora terá que ser apurada para entender o que motivou esse desabamento da cobertura. Nossa solidariedade a todas as famílias, todas as vítimas", finalizou, acrescentando que todas as equipes ficarão de prontidão para atender as vítimas levadas pelo Samu até as unidades de saúde.

Nota da Governadora Raquel Lyra

A governadora, Raquel Lyra (PSDB), estava na cidade de Buíque, no Agreste, para participar do último fim de semana do Festival Pernambuco Meu País, mas decidiu voltar à capital pernambucana para acompanhar o caso.

Ela destacou que o Governo de Pernambuco se compromete em ajudar na reconstrução da igreja: “Estamos juntos para que possamos garantir o socorro, a atenção e a assistência e depois devolver à população do Recife o nosso símbolo de fé. Cabe a nós cuidar das pessoas e depois cuidar da obra da igreja e permitir que logo mais a população possa voltar a frequentá-la”.