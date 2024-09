Tragédia no Morro da Conceição: Governo de Pernambuco vai ajudar na reconstrução do santuário, afirma Raquel Lyra

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Governadora garantiu ao Arcebispo de Olinda e do Recife, Dom Paulo Jackson a reconstrução da estrutura física do Santuário do Morro da Conceição

A governadora de Pernambuco Raquel Lyra se pronunciou sobre o desabamento do teto solar do Santuário do Morro da Conceição, na tarde desta sexta-feira (30/8), deixando feridos e dois mortos.

Em entrevista à Rádio Jornal, Raquel Lyra lamentou o ocorrido e destacou que o Governo de Pernambuco se compromete em ajudar na reconstrução da igreja. A governadora afirmou que conversou com o Arcebispo de Olinda e do Recife, Dom Paulo Jackson, sobre o papel do estado neste momento de garantir o cuidado com as pessoas e, depois, reconstruir a estrutura física do santuário.

“Estamos juntos para que possamos garantir o socorro, a atenção e a assistência e depois devolver à população do Recife o nosso símbolo de fé. Cabe a nós cuidar das pessoas e depois cuidar da obra da igreja e permitir que logo mais a população possa voltar a frequentá-la”, contou.

Governadora Raquel Lyra conversou com o Arcebispo de Olinda e do Recife, Dom Paulo Jackson, e garantiu a reconstrução da estrutura do santuário - MIVA FILHO/SECOM

A governadora do estado reforçou, ainda, que a Secretaria de Saúde abriu as estruturas para o socorro das vítimas e que a Secretaria de Assistência Social está garantindo o cuidado com as famílias. “Nosso time está de prontidão para que possamos fazer o que for preciso, cuidando das pessoas e do equipamento para que a gente possa devolvê-las às suas famílias o mais rápido possível”, finalizou.

Raquel Lyra estava na cidade de Buíque, onde tem início nesta sexta-feira o último fim de semana do Festival Pernambuco Meu País, mas está voltando para a cidade do Recife para acompanhar o caso.

Um inquérito já foi instaurado para apurar as causas da tragédia que resultou em vários feridos e duas pessoas mortas.

Nota da Governadora Raquel Lyra

A governadora, Raquel Lyra (PSDB), que está em agenda no Sertão, se pronunciou sobre o incidente e disse que as equipes de segurança já foram acionadas para resgate e atendimento imediato às vítimas.



"Acabo de saber sobre o desabamento de parte do teto do Santuário do Morro da Conceição, no Recife, espaço de fé tão importante para nossa gente. Estou no Sertão, para agenda administrativa, mas já acionamos nossas equipes de segurança para resgate e atendimento imediato às vítimas. Que Deus e Nossa Senhora da Conceição console a todos", disse a governadora por nota oficial.

