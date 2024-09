Prefeitura do Recife inicia remoção de estrutura no Santuário de Nossa Senhora da Conceição

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A Prefeitura do Recife inicia, neste sábado (31), novas frentes de trabalho para lidar com as consequências da tragédia ocorrida no Santuário de Nossa Senhora da Conceição. As equipes da Secretaria Executiva de Defesa Civil, em colaboração com a empresa responsável pela remoção dos destroços, começarão a realizar estudos técnicos para planejar a retirada dos materiais o mais breve possível.

A Secretaria de Saúde do município também iniciará a busca ativa das pessoas que sofreram ferimentos durante o evento, com o objetivo de oferecer suporte psicológico. A gestão municipal decretou luto oficial de três dias em homenagem às vítimas do desabamento ocorrido nesta sexta-feira (30).

Segundo a PCR, equipes operacionais da Defesa Civil irão avaliar a estrutura preservada do santuário e definir a melhor abordagem para a remoção dos destroços. O objetivo é elaborar procedimentos técnicos que permitam a retirada dos materiais com o menor impacto possível sobre o que restou da estrutura. Este trabalho se estenderá pelos próximos dias.

Apoio Psicológico às Vítimas

A partir de sábado, a Secretaria de Saúde do Recife oferecerá acompanhamento psicológico às vítimas, visando tratar os traumas resultantes da tragédia. O atendimento começará assim que os feridos receberem alta dos serviços médicos aos quais foram encaminhados. Psicólogos da rede municipal estarão à disposição para oferecer suporte. Até o final da noite de sexta-feira, 25 pessoas foram socorridas, com sete já recebendo alta.

A Secretaria Executiva de Assistência Social informou qu deu suporte às famílias das duas vítimas fatais, com a equipe do Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) do Alto do Mandu oferecendo auxílio funeral, ajuda na identificação dos corpos e transporte dos parentes ao Instituto de Medicina Legal (IML).

Agentes da Companhia de Trânsito e Transporte Urbano (CTTU) estão monitorando o entorno do santuário e o acesso ao Morro da Conceição, enquanto a Guarda Municipal auxilia na preservação do espaço sacro.

Governo do Estado promete reconstruir Santuário

Na noite dessa sexta-feira, a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, assegurou a reconstrução do Santuário de Nossa Senhora da Conceição. Ao lado da vice-governadora Priscila Krause, a gestora informou que será firmado um Termo de Fomento, a ser indicado pela Procuradoria Geral do Estado, entre a gestão estadual e a Arquidiocese de Olinda e Recife para garantir o repasse dos recursos da realização das obras de reconstrução.

O Governo do Estado também mobilizou secretarias e órgãos para garantir a assistência às vítimas e suas famílias. Além disso, foi decretado luto oficial de três dias em solidariedade às vítimas, publicado em edição extra do Diário Oficial do Estado.

“A equipe do Governo de Pernambuco, com suas secretarias e órgãos, estão desde cedo acompanhando o ocorrido e os desdobramentos. Vamos cuidar das vítimas e de suas famílias, além de garantir a reconstrução do Santuário, que é tão simbólico para os recifenses. Um Termo de Fomento será feito e a gente vai repassar os recursos, dando todo o apoio técnico para que os nossos engenheiros possam ajudar no novo projeto para a igreja", afirmou a chefe do Executivo estadual.

"Iremos também fazer o trabalho dos laudos, das investigações para identificar a razão do que aconteceu aqui e garantir também o processo de reconstrução da igreja. Me solidarizo com todas as vítimas e as famílias dos que faleceram em decorrência do acidente”, destacou a governadora Raquel Lyra.

