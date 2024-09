Desfile de 7 de setembro no Recife: confira horários e como acompanhar

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A abertura das homenagens serão às 7h20 da manhã e vão ter a presença da governadora Raquel Lyra e do Comandante do CMN, Maurílio Miranda.

O Comando Militar do Nordeste anunciou a programação e o percurso do Desfile Cívico-Militar (CMNE), no Recife, em homenagem ao dia da Independência do Brasil, que é celebrado neste sábado, 7 de setembro.

Mais de 1.000 militares do Exército Brasileiro vão desfilar com tropas a pé e motorizada. O comando também confirmou que a Marinha do Brasil será representada por cerca de 300 militares e a Força Aérea Brasileira por 400 soldados. O acesso é gratuito.

Programação do desfile

A abertura das comemorações está marcada para as 7h20 no palanque principal, que foi montado na Av. Mascarenhas de Moraes, nas mediações da Universidade Salgado de Oliveira (Universo).

O cerimonial terá a presença da governadora Raquel Lyra (PSDB) e do Comandante Militar do Nordeste, Maurílio Miranda.

Ainda segundo o CMN, o desfile vai ocorrer em toda Av. Mascarenhas de Moraes.

Horários:

7h20 - Início do Ceriomonial



8h30- Início do Desfile Escolar / Associações



9h30- Início do Desfile Militar



10h10- Início do Desfile Aéreo (Helicópteros)



10h20- Início do Desfile Motorizado



10h30 – Início do Desfile Hipomóvel

Bandas marciais

A previsão é que cerca de 4.000 estudantes de escolas das redes públicas e privadas estejam desfilando nas ruas da capital pernambucana.

Além disso, também é esperada a participação de mais 700 pessoas nos desfiles de associações e cerca de 3.000 militares divididos entre as Forças Armadas e Forças Militares Estaduais.

INDEPENDÊNCIA DO BRASIL: conheça a HISTÓRIA do 7 DE SETEMBRO