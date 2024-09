Deputado federal Túlio Gadelha, namorado de Fátima Bernardes, pede escolta armada; veja motivo

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O deputado federal pernambucano Túlio Gadêlha (Rede-PE) acionou a Polícia Legislativa Federal e a presidência da Câmara dos Deputados pedindo escolta armada após receber várias ameaças físicas.

Segundo Gadêlha, os ataques começaram após seu discurso, durante sessão da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), contra o projeto de lei (PL) de anistia aos condenados pelos atos golpistas de 8 de janeiro.

A sessão aconteceu na última quarta-feira (11) e era acompanhada por bolsonaristas e familiares dos presos.

O PL prevê o perdão, por parte da justiça, aos presos condenados nos ataques aos três Poderes da República.

PL PODE DAR ANISTIA AOS PRESOS DO 8 DE JANEIRO? ENTENDA



Ameaças contra o Túlio Gadêlha

O deputado começou a ser ameaçado após discutir com a viúva de um dos presos, ainda durante a sessão.

No momento do bate-boca, Túlio estava culpando deputados bolsonaristas pelas prisões.

"Essas pessoas que estavam lá foram presas por tentativa de golpe de Estado. Agora, esses deputados que estão aqui estimularam [os atos de 8 de janeiro]", disse o deputado.

Ainda enquanto falava, o parlamentar foi interrompido por Edjane Duarte, viúva de Cleriston Pereira da Cunha, o "Clezão", réu do 8 de janeiro que morreu no Complexo Penitenciário da Papuda após passar mal.

Túlio respondeu os gritos da mulher falando: "A culpa é desses colegas que estimulam, minha querida".

Vídeos da discussão começaram a viralizar entre bolsonaristas e, segundo a assessoria do político, em pouco tempo, as ameaças começaram a chegar através do Whatsapp, conta do Instagram e-mail do gabinete do deputado.

Algumas mensagens em tom ameaçador diziam: