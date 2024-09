Em Olinda, governadora Raquel Lyra autoriza obras de saneamento, pavimentação de ruas e reformas em moradias

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Nesta quinta-feira(11), foram assinadas duas ordens de serviços pelo governo do Estado. As duas autorizações somam R$ 35,3 milhões

De acordo com informações do governo estadual, moradores das comunidades Cabo Gato e Condor, em Peixinhos, Olinda, terão acesso a melhorias de infraestrutura habitacional. Nesta quinta-feira (12), a governadora Raquel Lyra, ao lado da vice-governadora Priscila Krause, assinou duas ordens de serviço.

Uma delas autoriza as obras de pavimentação e esgotamento sanitário na área, enquanto a outra prevê reformas em 161 casas pelo programa Morar Bem - Reforma no Lar. O investimento total das iniciativas é de R$ 35,3 milhões, e as obras começam na sexta-feira (13).

“Sabemos da necessidade da cobertura de rede de esgoto na Região Metropolitana do Recife, e viemos aqui dar uma ordem de serviço para que milhares de famílias possam ser atendidas com saneamento sem precisar mais conviver com o esgoto a céu aberto na sua porta", afirmou a governadora Raquel Lyra.

Investimentos

O sistema de esgotamento sanitário e a pavimentação terão um investimento de R$ 26,7 milhões, dos quais R$ 1,2 milhão é do governo estadual e R$ 25,5 milhões do governo federal, através do programa Periferia Viva. Para o programa Reforma no Lar, o Governo do Estado destinará R$ 8,6 milhões para reformar 600 residências.

As melhorias no sistema de esgotamento sanitário beneficiarão 7.500 famílias, e a pavimentação ajudará na mobilidade do bairro, que é um importante eixo de transporte entre Olinda e Recife.

"A gente assinou também uma outra ordem de serviço, do programa Morar Bem PE - Reforma no Lar, que garante até R$ 18 mil em obras para as casas que têm falhas na sua construção ou estão muito degradadas. A gente dialoga com a família, entende quais são as prioridades e fazemos as obras”, disse a governadora.

Beneficiados

As obras incluem a instalação de estações elevatórias, redes coletoras, ramais de ligação e emissários nas áreas denominadas unidades de esgotamento UE 11 e UE 12. Além disso, cinco ruas serão pavimentadas, somando 1.952 metros de intervenções. O sistema de esgoto terá uma extensão de 21 quilômetros, atendendo 20 ruas na UE 11 e 67 na UE 12.

Dona Terezinha Arruda, moradora de Peixinhos há mais de 30 anos, será uma das beneficiadas. “A minha casa precisa realmente de reforma, e eu não tinha condições de pagar. Estou muito feliz, agora que vou reformar. É um sonho para mim. Vou ter banheiro novo, piso novo e restauração das minhas paredes”, contou a moradora de 67 anos.

“Esses investimentos já mudam a vida de muitas famílias a partir de agora, com o início das obras de pavimentação e esgotamento, além do início das reformas nas casas dos moradores", disse a secretária de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Simone Nunes.

O governo instituiu a meta debeneficiar 600 moradias em Peixinhos até 2024. Até o momento, 518 famílias já foram cadastradas.

Ampliação

O programa Morar Bem PE - Reforma no Lar oferece melhorias como reboco, pintura, instalação de portas, além de reparos elétricos e hidráulicos. O projeto também conta com assistência técnica de arquitetura e engenharia.

Além dessas obras, a governadora anunciou que mais ações de infraestrutura serão realizadas, totalizando R$ 353 milhões. Os recursos são provenientes do programa Periferia Viva e do governo estadual, contemplando dragagem do Rio Beberibe, esgotamento sanitário, pavimentação e a construção de 922 moradias.

No momento da assinatura das ordens, a governadora esteve acompanhada do secretário de Assistência Social, Carlos Braga, do diretor-presidente da Companhia Estadual de Habitação e Obras (Cehab), Paulo Lira, e do presidente da Pernambuco Participações e Investimentos (Perpart S.A), Francisco Amaral.