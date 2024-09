Um homem está desaparecido e outros dois foram socorridos com vida em afogamento na Praia do Paiva, no Cabo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Por segurança, Bombeiros precisaram suspender as buscas pela terceira vítima do afogamento neste sábado. Trabalhos serão retomados neste domingo (15)

Três homens se afogaram na manhã deste sábado, na altura da Avenida Beira Mar, na Praia do Paiva, no Cabo de Santo Agostinho. Por volta das 11h41, o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) foi acionado para uma ocorrência de afogamento. Uma vítima de 30 anos e outra de 45 anos receberam atendimento no local e foram levadas pelo Samu ao Serviço de Pronto Atendimento (SPA), em Gaibu. O terceiro homem de 40 anos não foi encontrado e continua desaparecido.

BUSCAM PRECISARAM SER SUSPENSAS

Segundo os Bombeiros, equipes da corporação "realizaram buscas, sem êxito na localização do homem de 40 anos que permanece desaparecido". E, por razões de segurança, as buscas foram encerradas, neste sábado, por volta das 16h.

Para socorrer as vítimas, os Bombeiros enviaram três viaturas ao local: uma de Comando Operacional, uma Moto Aquática de Salvamento e uma Aeronave.

O Corpo de Bombeiros informa que segue monitorando a situação e que reiniciará as buscas neste domingo (15), além de "permanecer à disposição para novos desdobramentos).