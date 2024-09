Incêndio atinge apartamento em condomínio na Zona Sul do Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Corpo de Bombeiros e SAMU foram acionados e a ocorrência está em andamento. Ainda não há informações sobre vítimas ou causa do incidente

Um incêndio atingiu um apartamento no 19º andar do Condomínio Le Parc, na Zona Sul do Recife, na manhã desta segunda-feira (16/9). O Corpo de Bombeiros e o SAMU foram acionados. Três gatos morreram.

De acordo com informações apuradas pelo repórter Rodrigo de Luna, da TV Jornal, a causa do incêndio teria sido um celular que explodiu enquanto carregava. O major Alison Carneiro, que comandou a operação, informou que os sistemas preventivos contra incêndio da edificação estavam regularizados e auxiliaram no combate.

Segundo ele, o proprietário do apartamento informou que tentou fazer o primeiro combate com um extintor de incêndio, mas não conseguiu controlar as chamas, e acionou o Corpo de Bombeiros.

Este é o segundo incêndio que atingiu residenciais na capital pernambucana nas últimas 24 horas. Na manhã do último domingo (15), um homem morreu após um incêndio em um apartamento em Boa Viagem. O corpo foi encontrado carbonizado pelo Corpo de Bombeiros.

