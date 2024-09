Mulher prende a mão em máquina de fazer caldo de cana, no Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Uma mulher sofreu um acidente, nesta terça-feira (17), ao prender a mão em uma máquina usada para moer e fazer caldo de cana.



A vítima de 29 anos, que não teve o nome divulgado oficialmente, foi estabilizada e socorrida pelo SAMU e levada para a no Hospital da Restauração. Ela deve passar por uma cirurgia.

Veja como aconteceu o acidente na máquina de caldo de cana:

Conforme veiculado pela TV Jornal, o caso aconteceu na Rua Iguatu na Campina do Barreto, na zona Norte do Recife.

Segundo uma testemunha, de nome Gustavo, foi o primeiro dia de trabalho da vítima no estabelecimento:

"Nós estávamos olhando ela atender uma cliente, ela virou de costas e percebemos que começou a fazer um gesto como se estivesse puxando alguma coisa. Foi quando minha amiga, Karina, gritou 'Gustavo, acho que ela prendeu a mão' e imediatamente eu a segurei e desliguei a máquina".

Ele relata que a vítima não gritou de dor em nenhum momento e manteve a calma: "Eu a acalmei mas ela não gritou em nenhum momento. Quando olhei por cima eu vi os dedos dela já saindo da máquina. É a primeira vez que ela está aqui, substituindo uma colega de trabalho".

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas e o trabalho de retirada da mão da vítima durou cerca de 1h30, segundo os bombeiros, para desmontar a máquina de moer caldo de cana.

Nota do Hospital da Restauração o do Corpo de Bombeiros

A assessoria do HR confirmou que a paciente passou por procedimento cirúrgico ainda ontem (17) e tem quadro de saúde estável.

O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco informa que atendeu, no fim da manhã de ontem (17), uma ocorrência com uma mulher cuja mão ficou presa dentro de uma máquina de moer cana, no Bairro de Campina do Barreto, Recife.

As equipes do CBMPE conseguiram desprender a mão dela da máquina e uma equipe do SAMU conduziu a vítima para uma unidade hospitalar.