Segunda edição do Festival da Primavera reforça importância do cuidado com a saúde mental, no Recife

Ações serão realizadas nesta quarta (25), na Praça da Várzea, e quinta (26), no Centro de Convivência Recomeço Fátima Caio, na Caxangá

O II Festival da Primavera da RAPS (Rede de Atenção Psicossocial) inicia, nesta tarde da quarta-feira (25), na Praça Pinto Damásio, mais conhecida como Praça da Várzea, a partir das 15h, no bairro da Várzea, Zona Oeste do Recife.

Serão diversas atividades lúdicas, rodas de conversa e apresentações culturais com a temática de acolhimento, pertencimento e valorização da vida, voltadas para a saúde mental.



O objetivo é acolher usuários e trabalhadores das unidades, mas também para a população em geral dos locais.

As ações também irão se estender, na quinta-feira (26), para o Centro de Convivência Recomeço Fátima Caio, na Caxangá, começando às 10h. A expectativa é atrair cerca de 300 pessoas.

Festival da Primavera da RAPS

A primeira edição do evento ocorreu em setembro de 2023, no Parque da Jaqueira.

Este ano, a ampliação da programação do festival também é em comemoração à implementação de mais dois dispositivos RAPS Recife: o Centro de Convivência Recomeço Fátima Caio, na Caxangá, e o Serviço Integrado de Saúde Mental (SIM), na Boa Vista, entregues pela Prefeitura do Recife em junho e julho, respectivamente.

“A saúde mental é uma questão que desafia a todos, em um contexto de pressões de toda ordem, de padrão, consumo, no ambiente de trabalho, nos meios digitais, na vida familiar e social, além das complexidades da vida em suas diversas fases", explica a secretária de Saúde do Recife, Luciana Albuquerque.

"É oferecer apoio e acolher, por isso a Prefeitura do Recife requalificou e ampliou seus serviços de saúde mental, com novos equipamentos e recursos. Tão importante quanto falar de adoecimento, e fatores que podem afetar até mesmo o desejo de viver, é preciso falar sobre esperança, cidadania, inclusão, arte e rede de apoio”, ela completa.

RAPS no Recife

Desde 2021, oito dos 17 Caps do Recife foram requalificados ou estão em fase final de reforma, a exemplo do Caps Professor Luiz Cerqueira, em Santo Amaro, e do Centro Médico Psicopedagógico Infantil (Cempi), em Jardim São Paulo, entregues recentemente.

Um novo Caps, no Pina, está em construção. Para essa rede que se expande, foram nomeados, desde 2021, 142 profissionais de saúde mental.

Além desses serviços, a RAPS Recife hoje dispõe de três Unidades de Acolhimento e 50 Residências Terapêuticas.

“Realizar um dia do festival em um desses espaços é uma forma de apresentá-los à sociedade. A cidade é a nossa convidada, o evento é para todos e todas, assim como o projeto SUS que estrutura a própria RAPS”, salienta a gestora do Centro de Convivência, Bárbara Buzatti.