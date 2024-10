Obras de requalificação da orla de Olinda têm início nesta quinta-feira (26/9); veja projeto

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Primeira fase do serviço foi orçada em mais de R$ 3 milhões e vai compreender o trecho do Colégio Jussara Ferreira até a Praça Duque de Caxias

A Prefeitura de Olinda anunciou, na última quarta-feira (25/9), o início das obras de requalificação da orla da cidade. Com previsão de início já nesta quinta-feira, a primeira fase do serviço foi orçada em mais de R$ 3 milhões e vai compreender o trecho do Colégio Jussara Ferreira até a Praça Duque de Caxias.

Os serviços desta fase incluem:

Substituição do calçadão

Troca de bancos

Implementação de 120 lixeiras e mesas de piquenique

Nova sinalização

Pisos táteis, rampas acessíveis, placas de sinalização em Braille, brinquedos e equipamentos adaptados para acessibilidade

Projeto paisagístico

Colocação de pedras para evitar o avanço do mar

A infraestrutura da orla de Olinda é alvo recorrente de reclamações da população. Moradores se queixam da falta de iluminação pública, calçadas quebradas e mau odor. “Para mim, está ruim. A gente sente mau cheiro, maus tratos da praia e lixo”, afirmou o aposentado Mário da Silva, em entrevista à TV Jornal.

Os funcionários e donos de estabelecimentos da região também aguardam a revitalização e melhoria na infraestrutura do espaço.

De acordo com a Secretária de Obras de Olinda, Cláudia Peregrino, o cronograma da obra é de seis meses. “A gente estudou toda a concepção para evitar transtornos tanto para os comerciantes quanto para os olindenses e as pessoas que transitam para evitar engarrafamentos”, explicou.

A gestão garante, ainda, a construção de dois novos banheiros públicos e a reforma de dez quiosques. “É um projeto esperado. O calçadão vai ficar ainda mais bonito do que o de Copacabana”, disse o prefeito da cidade, Professor Lupércio.

Todas as etapas do serviço estão orçadas em R$ 10 milhões.

VEJA IMAGENS DO PROJETO



Projeto de requalificação da orla de Olinda - Divulgação Projeto de requalificação da orla de Olinda - Divulgação Projeto de requalificação da orla de Olinda - Divulgação Projeto de requalificação da orla de Olinda - Divulgação

PROGRAMA NOVO CAMINHO

A requalificação da orla de Olinda integra o Programa Novo Caminho, lançado em junho de 2023. O pacote de investimentos na infraestrutura da cidade soma R$ 55 milhões e prevê a requalificação do polo econômico Bairro Novo/Casa Caiada, intervenções na Avenida Getúlio Vargas, nova iluminação, novos abrigos de ônibus e reurbanização de quatro praças.