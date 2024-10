Operação Carro-Pipa chega aos 26 anos ainda mais eficiente com uso da tecnologia

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A Operação Carro-Pipa, coordenada pelo coordenação do Comando de Operações Terrestres (COTER) e execução do Comando Militar do Nordeste (CMNE), chega aos seus 26 anos como um grande vetor de mudança nos problemas de acesso à água gerados pela estiagem no semiárido nordestino. Nesta quinta-feira (26), um balanço da operação foi apresentado na sede do CMNE, revisitando os desafios já enfrentados e projetando o futuro das ações ainda a serem implementadas no âmbito da operação.

De acordo com o chefe do escritório nacional da Operação Carro-Pipa, Coronel Júlio Netto, nos últimos anos a Operação Carro-Pipa passou por uma grande transformação para melhoria dos serviços prestados à população.

"A tecnologia vem nos ajudando bastante. Hoje é possível fazer o credenciamento do pipeiro de forma online, bem como também a prestação de conta, que é feita também de forma on-line e a assinatura digital por meio do sistema gov.br. Nós temos também a oportunidade de por meio de aplicativo verificar por qualquer celular, apenas colocando a placa do caminhão, o exato momento onde aquele pipeiro e seu caminhão estão. Isso facilita muito a nossa fiscalização", explica.

Segundo ele, a participação do Exército na Operação Carro-Pipa começou em setembro de 1998, sempre em ação conjunta. "Nós contamos nessa operação com o apoio de diversos atores, começando pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (SEDEC) que é quem nos designa, quais são os municípios que deverão ser incluídos na OCP", informou.

Apesar do sucesso da ação, o Exército ainda busca melhorar o serviço, atendendo mais pessoas e fazendo uso de canais específicos para coibir fraudes e falhas no atendimento.

"É muito importante que cada pessoa conheça os canais de divulgação para nos informar de alguma coisa que pode ser aprimorada ou alguma que não esteja funcionando bem. Assim, a gerência do programa pode reagir e tentar aplicar as melhorias necessárias”, explicou o Comandante Militar do Nordeste, General Maurílio Miranda Netto Ribeiro.

O Exército Brasileiro disponibiliza os seguintes canais para que a população entre em contato sobre a Operação Carro-Pipa:

CMNE-EB 0800-358-0010;

SEDEC/MIDR (61) 2034-4444;

E-mail: opcarropipacmne@gmail.com

A OPERAÇÃO CARRO-PIPA

Sob a coordenação do Comando de Operações Terrestres (COTER) e execução do Comando Militar do Nordeste (CMNE), a Operação Carro-Pipa planeja, coordena e fiscaliza a coleta, o transporte e a distribuição de água.

O Exército trabalha em conjunto com os governos estaduais e municipais para garantir que a água chegue às comunidades necessitadas, garantindo dignidade e sobrevivência a quem sofre com a escassez de recursos hídricos.

Atualmente, mais de 1,5 milhão de pessoas são atendidas pelo programa em cerca de 400 municípios.

A logística da operação envolve a contratação de motoristas de caminhões-pipa que recolhem água de mananciais previamente aprovados e a distribuem em pontos estratégicos nas zonas rurais. A fiscalização rigorosa garante a qualidade da água e a eficiência na distribuição.

Com 26 anos de história, a Operação Carro-Pipa continua sendo um instrumento essencial de combate aos efeitos da seca no Nordeste brasileiro. O custo médio mensal da Operação Carro-Pipa é de aproximadamente R$ 50 milhões por mês e abastece mais de 32.000 cisternas distribuindo cerca de 721.638 metros cúbicos de água por mês.