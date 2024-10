Desabamento no Morro da Conceição: missa de 30 dias foi celebrada em homenagem às vítimas da tragédia

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Nesta segunda-feira (30), completou-se um mês desde a tragédia que abalou a comunidade do Morro da Conceição, na Zona Norte do Recife, o desabamento do teto do santuário de Nossa Sra. da Conceição.

Para marcar essa data, uma missa de 30 dias foi realizada ao redor da imagem da santa, reunindo familiares, amigos e fiéis que prestaram suas homenagens às vítimas do incidente, Maria da Conceição da França Pinto, de 62 anos, e Antônio José dos Santos, de 58.

A celebração começou por volta das 19h30 e emocionou os presentes, que rezaram em solidariedade às famílias das vítimas fatais. O ambiente apresentou um clima de comoção, mas também de fé, reforçando o papel que o santuário desempenha na vida espiritual da comunidade local.

"Nós morávamos juntos, eu, ela e meu irmão. Agora acordamos sem ela", disse Francis de França, irmão de Maria da Conceição, que faleceu no desabamento em entrevista à TV Jornal.

Também ementrevista à TV Jornal, o padre e reitor do santuário, Emerson Borges, enfatizou a importância da celebração: "Essa missa é pra celebrar a esperança da ressurreição. Nós nos unimos nessa noite aos pés de nossa senhora para pedir que a graça de Deus possa dar o descanso eterno a essas duas pessoas."

Apoio à reconstrução do santuário

O Governo de Pernambuco anunciou sua contribuição para a reconstrução do santuário, com um investimento de R$ 1,5 milhão.

Esse recurso destina-se à reforma da estrutura metálica e do telhado da igreja, cuja conclusão está prevista para 2 de dezembro de 2024, poucos dias antes das tradicionais celebrações do Dia de Nossa Senhora da Conceição, em 8 de dezembro.

A campanha "Estenda a sua mão para o Morro da Conceição", liderada pelo arcebispo de Olinda e Recife, dom Paulo Jackson, e pelos Missionários Redentoristas arrecada fundos destinados à recuperação dos itens destruídos no desabamento.

A campanha conta com a participação ativa dos devotos, que podem colaborar com doações a partir de R$ 20. Os recursos também destinam-se a manter o trabalho da Pastoral Social do Morro da Conceição, que desenvolve importantes atividades de assistência à comunidade.

As doações podem ser feitas via Pix, cartão de crédito, boleto bancário ou diretamente na secretaria temporária do santuário. Mais informações podem ser obtidas através das redes sociais do santuário.

Relembre o que aconteceu

O desabamento do teto do santuário de Nossa Sra da Conceição ocorreu na última sexta-feira de agosto, dia 30, durante a entrega de cestas básicas mensais à comunidade, um evento regular realizado no santuário.

No incidente, duas pessoas perderam a vida: Maria da Conceição da França Pinto, de 62 anos, e Antônio José dos Santos, de 58. Além disso, 25 pessoas ficaram feridas e receberam atendimento médico.

Com a estrutura metálica do telhado comprometida, o desabamento causou grandes danos ao santuário, afetando a rotina da comunidade religiosa.

Ainda não há confirmação sobre o motivo que levou ao desabamento do teto. Há especulações sobre o peso das placas solares, que tinham sido instaladas cerca de uma semana antes da tragédia, mas até o momento não houve nenhum parecer das investigações.

CONFIRA: momento em que o teto do santuário desaba