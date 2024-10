Tragédia do Morro da Conceição: saiba como doar para reconstrução do Santuário

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A administração da Paróquia da Nossa Senhora do Morro da Conceição lançou, nesta segunda-feira (30), a campanha "Estenda a sua mão ao Morro da Conceição". O objetivo é arrecadar mantimentos para a reconstrução total do Santuário.

A campanha foi criada pelo arcebispo de Olinda e Recife, dom Paulo Jackson, e os Missionários Redentoristas, para arrecadar doações com o objetivo de reconstruir os objetos destruídos com o desabamento do teto do Santuário, no dia 30 de agosto.

Segundo a Paróquia, os recursos serão utilizados para a compra de altar, bancos, pia batismal, ostensório e cálice. Além disso, a iniciativa visa destinar parte do valor ao trabalho da Pastoral Social do Morro da Conceição.

Como doar para a reconstrução do Santuário de Nossa Senhora da Conceição?



A paróquia está aceitando doações, de qualquer pessoa, a partir de R$ 20. O pagamento pode ser feito através do Pix, cartão de crédito, boleto bancário ou em espécie na secretaria temporária do Santuário.

Ajuda do governo de Pernambuco

Para contribuir com a recuperação do Santuário, o governo do estado destinou R$ 1,5 milhão à Paróquia do Morro da Conceição.

Esses recursos serão usados para a reconstrução da estrutura metálica e do telhado do templo. A conclusão das obras está prevista para 2 de dezembro, antes das celebrações em homenagem a Nossa Senhora da Conceição, no dia 8.

Um mês da tragédia no Morro da Conceição:



Desabamento no teto do Santuário do Morro da Conceição deixou 25 pessoas feridas e duas mortas - REPRODUÇÃO

A missa de 30° dia das duas vítimas fatais do acidente acontece nesta segunda-feira (30).

A tragédia ocorreu durante uma ação solidária de entrega de cestas básicas, quando o teto do Santuário desabou, resultando na morte de Maria da Conceição da França Pinto, de 62 anos, e Antônio José dos Santos, de 58.

