Boris Berenstein assume presidência da Federação Israelita de Pernambuco

A Federação Israelita de Pernambuco tem um novo presidente. O médico Boris Berenstein assume novamente o comando da comunidade judaica do estado, formada por mais de 1.600 pessoas e espaços como a Sinagoga Kahal Zur Israel, localizada no Bairro do Recife, o Colégio Israelita Moysés Chvarts, no bairro da Torre, Zona Oeste do Recife, cemitérios e instituições de apoio social.

“Estou assumindo a Federação nesse momento difícil e complexo”, afirmou Berenstein. O médico destacou que dentre as suas prioridades estão manter a primeira Sinagoga das Américas aberta e com uma programação de eventos e representar a comunidade.

Sua gestão como presidente da Federação Israelita de Pernambuco também prevê o fortalecimento de atividades culturais para todas as pessoas. “A ideia é continuar o que vem sendo feito nesses cem anos dessa nova comunidade judaica, apoiar as instituições e manter o judaísmo dentro da nossa comunidade, intensificando nossas festas e projetos culturais. Penso em como manter a Sinagoga com atividades culturais, eventos e exposições para que as pessoas cada vez mais conheçam esse espaço”, pontuou.

Para iniciar as celebrações do Rosh Hashaná, o Ano Novo judaico, a Sinagoga Kahal Zur Israel vai promover, junto à comunidade, um evento a partir das 19h desta quarta-feira (2/10). Para Boris, as festividades deste ano terão um “misto de alegria e tristeza”, devido ao marco de um ano do ataque do Hamas ao Sul de Israel.

O médico lamentou a morte de mais de 1.200 pessoas no ataque do dia 7 de outubro de 2023 e a violência contra as famílias da região.

SINAGOGA KAHAL ZUR ISRAEL

A primeira Sinagoga das Américas, no Bairro do Recife, reconstruída em 2001, ganhará celebração em 2026. O novo presidente da Federação Israelita de Pernambuco adiantou que a comemoração vai contar com uma programação especial.



“A ideia é prepararmos uma programação para comemorar esse resgate de um capítulo importante da história de Pernambuco e do povo judeu, construindo uma agenda de eventos para trazer mais esse tema. Não foi só uma reconstrução da primeira Sinagoga das Américas, foi também um resgate de que naquele período houve liberdade religiosa”, detalhou Berenstein.

“A Sinagoga do Recife foi restaurada não para voltar a ser apenas uma Sinagoga, mas como museu e centro cultural judaico”, afirmou o diretor de comunicação da instituição, Jader Tachlitsky.