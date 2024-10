Explosão de gás em apartamento deixa moradores na rua, no Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco, o acidente aconteceu por conta de um vazamento de gás, no bairro da Torre

Um vazamento de gás provocou uma explosão em um apartamento, no Edifício Sobrado da Torreno, localizado no bairro da Torre - Zona Oeste do Recife, na noite desta terça-feira (1º).

Nas redes sociais, vídeos mostram os destroços do apartamento atingido e os moradores na rua, após deixarem o prédio. Ninguém ficou ferido.

O Corpo de Bombeiros de Pernambuco foi acionado e conteve o vazamento. A ocorrência foi finalizada por volta, das 4h desta quarta (2).

A Defesa Civil, após vistoria, liberou dois blocos do edifício para que os moradores retornem aos seus lares, na manhã desta quarta-feira (2).

Entretanto, os apartamentos 704 e 706 do bloco A, que foram mais afetados pela explosão, devem continuar interditados até que sejam feitas obras de recuperação. Duas áreas do térreo também continuam isoladas, devido ao risco de queda de objetos e esquadrias.

Nota do Corpo de Bombeiros de Pernambuco

O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco foi acionado por volta das 23h da noite de ontem (01/10), para atuar em um vazamento de gás, seguido por explosão ambiental, na Rua Visconde de Itaparica, no bairro da Torre, no Recife.

Foram enviadas cinco viaturas, sendo uma ambulância, duas de comando operacional e duas de combate a incêndio. Os Bombeiros contiveram o vazamento, não houve focos de incêndio, nem vítimas. Defesa Civil do Município acionada. Ocorrência finalizada por volta das 03h35.

Nota da Defesa Civil

Após vistoria complementar realizada na manhã desta quarta (2), a Defesa Civil do Recife liberou para reocupação os dois blocos do Edifício Sobrado da Torre, situado na Rua Visconde de Itaparica, número 84. Apenas os apartamentos 704 e 706 do bloco A, que foram mais afetados pela explosão, permanecerão interditados até que sejam feitas obras de recuperação.

Duas áreas do térreo também continuam isoladas, devido ao risco de queda de objetos e esquadrias. A empresa responsável pelos elevadores autorizou o uso dos mesmos. A população deve acionar a Defesa Civil do Recife pelo telefone 0800-0813400, que é gratuito e funciona 24h por dia.