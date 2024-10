Curso grátis de capacitação profissional com vagas abertas no Recife; saiba como se inscrever

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Jovens e adolescentes de 14 a 22 anos, da Região Metropolitana do Recife (RMR) vão poder se inscrever em curso gratuito voltado para a primeira oportunidade qualificada de emprego.

As aulas estão sendo ofertadas pelo Ensino Social Profissionalizante (Espro) e serão ministradas a partir do dia 28 de outubro, de maneira presencial, na sede da Espro Recife, no centro da cidade. O número de vagas abertas é de 35.

Segundo a organizadora, estão programados 100 horas de treinamentos, em 25 encontros presenciais de 4 horas, além de auxílio-transporte e auxílio-alimentação para os candidatos.

Os cursos combinam conteúdos sobre competências técnicas (letramento em aplicativos de escritório, trabalho na nuvem) e habilidades socioemocionais, ou soft skills (trabalho em equipe, comunicação, resiliência, gestão de tempo, preparo para entrevistas de emprego).

A entidade informou, ainda, que ao concluírem os treinamentos, os jovens podem ter seus currículos cadastrados no banco de talentos do Espro, uma plataforma digital para a candidatura a vagas em programas de Aprendizagem Profissional (Jovem Aprendiz) ou de Estágio de empresas parceiras da instituição.

Como se inscrever?

Para se inscrever, gratuitamente, acesse o site da Espro, clicando aqui.

Informações importantes:

Início: 28/10/2024;



28/10/2024; Período: O curso gratuito será realizado de segunda a sexta-feira, no período da tarde, das 13h às 17h;



O curso gratuito será realizado de segunda a sexta-feira, no período da tarde, das 13h às 17h; Carga horária: 100 horas de treinamentos, em 25 encontros presenciais de 4 horas;



100 horas de treinamentos, em 25 encontros presenciais de 4 horas; Endereço do treinamento: Espro Recife - Avenida Dantas Barreto, 507, bairro Santo Antônio;



Espro Recife - Avenida Dantas Barreto, 507, bairro Santo Antônio; Público: podem participar adolescentes e jovens de 14 a 22 anos de idade;



podem participar adolescentes e jovens de 14 a 22 anos de idade; Vagas: 35 vagas

Curso também acontece em outros estados

De acordo com a Espro, estão sendo ofertadas mais de 1 mil vagas em cursos gratuitos de capacitação profissional. As oportunidades integram o projeto de Formação para o Mundo do Trabalho (FMT).

Com as 29 turmas presenciais restantes neste ano, a expectativa do Espro é atender 1.005 adolescentes e jovens em municípios como Recife, São Paulo, Campinas e São Bernardo do Campo, no Estado de São Paulo; Belo Horizonte e Varginha, em Minas Gerais; Curitiba, no Paraná; Porto Alegre; e Brasília.

Sobre a Espro

A Espro (Ensino Social Profissionalizante) é uma entidade sem fins lucrativos que há 45 anos capacita e insere adolescentes e jovens no mundo do trabalho.