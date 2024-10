Prefeitura do Recife entrega Praça "Criançada na Rua" e vias requalificadas no Jordão

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

As ruas Silva Jardim e 22 de Agosto, no bairro do Jordão, Zona Sul da capital, receberam, nesta segunda-feira (7), durante a primeira agenda pública do prefeito João Campos, após a reeleição, as intervenções que incluem a criação da Praça "Criançada na Rua", além da implantação de pavimentação, drenagem, arborização e sinalização viária, visando aumentar a segurança e tornar o trajeto escolar mais agradável e lúdico na região.



O projeto considerou as vulnerabilidades e necessidades da comunidade, com foco especial nas crianças, visando tornar as ruas mais seguras, confortáveis e agradáveis para todos. A execução envolveu a participação de diversos órgãos, como a Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU), a Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana (Emlurb), o Gabinete de Inovação Urbana (GIURB), além das secretarias de Meio Ambiente e de Primeira Infância. A iniciativa contou ainda com o apoio da Iniciativa Global de Desenho de Cidades (GDCI), através do Programa Streets for Kids (Ruas para Crianças).

"Primeiro viemos aqui ver como fica quando chovia e as crianças tinham que passar. Entramos na escola, conversamos com a equipe e fomos fazer a vistoria", compartilhou o prefeito João Campos. "A ideia era fazer só uma rua, mas vimos que do lado também tava precisando. Depois, percebemos que sobrava espaço para uma praça e uma escadaria", contou o gestor sobre a ideia do projeto.

URBANIZAÇÃO DA ÁREA



Até o início de 2024, as ruas Silva Jardim e 22 de Agosto não contavam com pavimentação, sistema de drenagem e espaços adequados para brincadeiras e caminhadas. Com três escolas localizadas na região, a CTTU estimou que, nos horários de pico, cerca de 1.200 pedestres, principalmente crianças, circulam pelas vias. Segundo levantamentos da autarquia, 90% das crianças vão a pé para as escolas, e 78% dos cuidadores não se sentiam seguros em permitir que elas brincassem nas proximidades, expressando o desejo por uma redução na velocidade dos veículos nas ruas ao redor.

Com base nesses dados e visando aumentar a segurança viária na área, a gestão municipal implementou medidas para controlar a velocidade dos veículos, como a instalação de chicanes, um design urbano que faz os carros trafegarem em zigue-zague, forçando a desaceleração. Como a maioria dos pedestres são crianças e seus cuidadores, a velocidade máxima permitida nas vias foi fixada em 20 km/h. Já no trecho da Avenida Maria Irene, entre as ruas 22 de Agosto e Silva Jardim, a velocidade máxima foi regulamentada em 30 km/h.

"Esse projeto é diferenciado em relação à infraestrutura social. Ele é completo, viemos iniciando com o básico, que é a implantação da pavimentação, da rede de drenagem e a melhoria da qualidade de vida", contou Marília Dantas, secretária de Infraestrutura do Recife. "Só que além disso a gente insere a participação das pessoas para poder fazer um projeto que as crianças usem. Não é simplesmente de mobilidade urbana, a gente pensa também no convívio, no lazer", disse a gestora, sobre o papel da criançada na execução das obras.

Além disso, as faixas de rolamento foram construídas mais estreitas para ampliar as calçadas, que agora abrigam espaços para brincadeiras e mobiliário urbano. Foram instaladas duas faixas de pedestres elevadas e um platô, estrutura que nivela a calçada com a pista, proporcionando mais acessibilidade nas travessias. Entre os elementos lúdicos, destacam-se pinturas coloridas no chão que indicam o caminho para as escolas, além de jogos como amarelinha, alfabeto, pule e pontue, tornando o trajeto mais divertido para as crianças.

Bancos e árvores também foram instalados para garantir sombreamento e maior conforto térmico nas áreas de espera das entradas e saídas das escolas. Com a requalificação das duas vias, a circulação entre as ruas Silva Jardim e 22 de Agosto passará a funcionar como um binário, ou seja, cada uma terá uma faixa de rolamento com fluxos de veículos em sentidos opostos. Assim, quem vem da Avenida Maria Irene poderá acessar a Rua Silva Jardim e retornar à mesma avenida pela Rua 22 de Agosto.



INFRAESTRUTURA URBANA

Todos os serviços de pavimentação e drenagem foram executados por meio do Programa Rua Tinindo, da Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana (Emlurb). As vias receberam um investimento total superior a R$ 2 milhões, com o objetivo de aprimorar o sistema de escoamento das águas pluviais e as condições de mobilidade das pessoas. Além disso, foram realizadas obras de escadaria que dão acesso ao Alto da Jaqueira e a implantação da Praça “Criançada na Rua”.

Na Rua 22 de Agosto, o trecho contemplado tem aproximadamente 430 metros de extensão. A pavimentação foi feita com 1.857,09 m² de asfalto e 44 m² de calçada em piso intertravado. No sistema de drenagem, foram instalados 21 poços de visita e 14 caixas com grelhas, além de 136 metros de canaleta em concreto.

A Praça “Criançada na Rua”, da iniciativa premiada Streets for Kids, tem como objetivo transformar o espaço público de lazer em um local mais seguro e amigável para crianças e seus cuidadores. Para isso, foram instalados 41,86 metros de tubo PVC de 150 mm para direcionamento de águas pluviais e uma caixa com grelha. No passeio, foram feitos 600 m² de piso intertravado de cor natural, de um total de 1.231,25 m². Também foram construídas uma escada e uma rampa de acesso ao playground.