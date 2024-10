Incêndio atinge loja de roupas infantis no Centro do Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para combater um novo foco de incêndio na loja de roupas e artigos para bebês, Futurista, localizada na Rua das Calçadas, Centro do Recife. O acionamento ocorreu menos de uma hora após as chamas serem controladas, na manhã desta segunda-feira (14/10).

Um incêndio atingiu a loja na tarde do último domingo (13). Ninguém ficou ferido.

Na ocasião, o Corpo de Bombeiros enviou 29 militares e nove viaturas para combater as chamas no local, sendo quatro veículos de combate a incêndio; três viaturas de comando operacional; uma ambulância e uma viatura de busca e salvamento.

A Polícia Militar de Pernambuco, a Neoenergia e o Samu também prestaram apoio à ocorrência, assim como a Guarda Civil e a Defesa Civil do Recife.

A gerente do estabelecimento, Jaciara Maria do Nascimento, confirmou que a loja estava fechada e não havia funcionários no local no momento do incêndio. Os bombeiros também confirmaram que não há vítimas.

Os funcionários foram ao local e retiraram parte das mercadorias, mas, por segurança, foram impedidos de seguir entrando no estabelecimento comercial.

Corpo de Bombeiros não registrou feridos, apenas danos materiais - GABRIEL FERREIRA / JC IMAGEM Incêndio atingiu estabelecimento comercial no Recife - GABRIEL FERREIRA / JC IMAGEM Incêndio atingiu estabelecimento comercial no Recife - GABRIEL FERREIRA / JC IMAGEM

O incêndio precisou ser combatido tanto na parte da frente da loja, na Rua das Calçadas, quanto na parte de trás, na Rua Direita. O Grupamento Tático Aéreo da Secretaria de Defesa Social (SDS) também auxiliou no combate aéreo.