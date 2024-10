Autoridades e amigos lamentam a morte do empresário Alberto Ferreira da Costa

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Autoridades e amigos lamentaram o falecimento do empresário Alberto Ferreira da Costa, aos 88 anos, neste domingo (20). Segundo informações divulgadas pelo Real Hospital Português, a morte ocorreu por complicações decorrentes de um câncer. O velório está sendo realizado no Salão Nobre da instituição até as 15h, no entanto, o sepultamento será restrito à família.

O presidente do Grupo JCPM e do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação, João Carlos Paes Mendonça, relembrou a trajetória do empresário, de quem também era amigo.

“Uma perda grande, como empresário bem sucedido e provedor do Hospital Português, onde dedicou parte de sua vida…Mas, principalmente, a perda de um amigo. Conheci Alberto Ferreira da Costa em 1967, quando ele tinha um armazém de construção e estávamos construindo a segunda loja do Bompreço, na Real da Torre", rememorou. "Construímos na verdade a partir de então um bom relacionamento, comigo e com meu pai. Perdemos um português de alma pernambucana! Pernambuco perdeu. Fica o seu legado!", concluiu o presidente do Grupo JCPM.

A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, também lamentou a morte de Alberto Ferreira da Costa, que também foi fundador da Rio Ave Construtora. "Recebi com pesar a notícia do falecimento de Alberto Ferreira da Costa, um português que adotou Pernambuco como sua casa e aqui comandou, como provedor da entidade, por mais de três décadas, um dos maiores complexos hospitalares do Brasil, o Real Hospital Português", disse a chefe do Executivo estadual por meio de nota.

"Seu Alberto deixa também um legado como empreendedor na área da construção civil contribuindo para o desenvolvimento do Recife. Expresso aqui a minha solidariedade, neste momento de despedida, à sua esposa Maria do Carmo, aos filhos Alberto Júnior, Álvaro e Cláudia, demais familiares, inúmeros amigos, como também à comunidade portuguesa e a todos que fazem o Hospital Português e a Construtora Rio Ave", completou.

O prefeito do Recife João Campos, utilizou as redes sociais para expressar sua solidariedade. "Recebemos com tristeza a notícia do falecimento de Alberto Ferreira da Costa, uma referência no setor empresarial e na saúde de Pernmbuco. Como fundado da Rio Ave e provedor do Real Hospital Português, seu trabalho deixou um legado de desenvolvimento e cuidado com as pessoas", disse o gestor municipal.

"Meus sentimentos à família, especialmente à sua esposa, Maria do Carmo, e aos filhos Álvaro, Claúdia e Alberto Júnior. Sua dedicação ao Recie e à saúde pública será sempre lembrada", destacou João Campos.

O senador Fernando Dueire afirmou que Pernambuco "perdeu um ícone e um amigo fraterno", "Alberto Ferreira da Costa foi um dos portugueses mais brasileiros que conheci e convivi. Um homem brilhante em muitas disciplinas", declarou.

"O Real Hospital Português é um antes e um depois de suas reiteradas gestões administrativas. Na construção civil foi um revolucionário pela forma e padrão de qualidade de seus produtos. Construíu além de um nome, um símbolo de conduta e correção nas relações pessoais e comerciais. Meus sentimentos a D. Carmem, filhos e a toda sua família", concluiu Dueire.

Para o presidente da Ademi-PE, Rafael Simões, o fundador da Rio Ave Construtura teve uma trajetória marcada pela "inovação, ética e compromisso com o desenvolvimento de Pernambuco".

"É com imensa tristeza que recebemos a notícia do falecimento de Alberto Ferreira da Costa. Um dos mais destacados empresários do nosso estado, Alberto Ferreira da Costa deixa um legado que vai muito além dos negócios. Ele foi um verdadeiro visionário, com uma trajetória marcada pela inovação, ética e compromisso com o desenvolvimento de Pernambuco. À frente do Hospital Português e da Rio Ave, ele mostrou que é possível aliar excelência empresarial com responsabilidade social, sempre buscando o bem-estar da nossa comunidade", expressou Simões, por meio de nota.

"Alberto Ferreira da Costa era mais do que um empresário de sucesso; ele era um cidadão comprometido com o futuro de Pernambuco e com o bem-estar coletivo. Sua atuação inspiradora, tanto no setor de saúde quanto no setor imobiliário, e seu envolvimento em causas sociais importantes, o tornaram uma figura admirada e respeitada por todos", destacou o presidente da Ademi-PE.

Trajetória

Alberto Ferreira da Costa nasceu em 4 de maio de 1936, na Freguesia de São Simão da Junqueira, em Portugal. O empresário e filantropo, ele é amplamente reconhecido por suas contribuições significativas à saúde e à construção civil em Pernambuco. Emigrou para o Brasil aos 15 anos, onde iniciou sua trajetória como estivador no Porto do Recife, destacando-se rapidamente por sua determinação e visão empreendedora.

Fundador da construtora Rio Ave, Alberto transformou o cenário urbano de Boa Viagem, sendo responsável pela construção de 55 edifícios icônicos, incluindo o primeiro prédio com mais de 20 andares na região.

Alberto desempenhou um papel fundamental no Real Hospital Português, onde se associou em 1971. Em 1992, assumiu a Provedoria e, após um período fora do cargo entre 1995 e 2000, retornou à liderança até 2024. Durante sua gestão, ele foi crucial para a expansão do hospital, que se tornou um dos maiores e mais respeitados complexos hospitalares do Norte e Nordeste do Brasil.

Defensor da responsabilidade social, promoveu iniciativas de atendimento gratuito e parcerias com o Sistema Único de Saúde (SUS), com objetivo de assegurar acesso à saúde de qualidade para a população. Ele também se dedicou à formação de novos profissionais de saúde, criando o Instituto de Ensino e Pesquisa Alberto Ferreira da Costa e a Escola de Saúde do Real Hospital Português.

Alberto Ferreira da Costa era casado com Carmem Ferreira da Costa e teve três filhos: Álvaro, Cláudia e Alberto Júnior, além de 6 netos.