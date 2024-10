Morre empresário Alberto Ferreira da Costa, fundador da Rio Ave e provedor do Real Hospital Português

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Fundador da construtora Rio Ave e provedor do Real Hospital Português de Beneficência em Pernambuco, o empresário Alberto Ferreira da Costa, 88 anos, faleceu na madrugada deste domingo (20). Segundo informações divulgadas pelo RHP, a morte ocorreu por complicações decorrentes de um câncer. O velório está sendo realizado no Salão Nobre da instituição até as 15h, no entanto, o sepultamento será restrito à família.

Nas redes sociais, o perfil do Real Hospital Português prestou uma homenagem ao seu provedor, cargo máximo ocupado por Alberto Ferreira da Costa desde 1992. "Neste momento, lembramos com gratidão todos os ensinamentos que ele nos deixou. Ele não foi apenas o coração e alma deste hospital por mais de três décadas, mas também um exemplo de humildade, dedicação e amor ao próximo", diz a publicação.

O legado do empresário também foi enfatizado no perfil da Rio Ave Construtura. "Empreendedor e visionário, o seu espírito arrojado e sua paixão pela construção civil foram fundamentais para a criação do Rio Ave. Seu Alberto deixa um legado de inspiração, entusiasmo, persistência e coragem, além de uma valiosa constribuição para o desenvolvimento harmonioso e sustentável da cidade que tanto amou", fnaliza a publicação.

Empreendedor e visionário

Alberto Ferreira da Costa, carinhosamente conhecido como "Seu Alberto", era casado com Maria do Carmo Ferreira de Castro e pai de três filhos: Álvaro, Cláudia e Alberto Júnior. Nascido em Portugal, na freguesia de São Simão da Junqueira, no município de Vila do Conde, em 4 de maio de 1936, ele imigrou para o Brasil aos 15 anos, em busca de novas oportunidades, estabelecendo-se no Recife na década de 1950.

Em 1958, fundou a Rio Ave, uma empresa pernambucana que atua nos setores de construção civil, locação de imóveis, hotelaria e soluções ambientais, nomeada em homenagem a um dos rios mais importantes de seu país natal.

Sua ligação com o Real Hospital Português começou em 1971, quando se tornou sócio da instituição. Em 1976, foi eleito mordomo e integrou a Junta Administrativa. Em 1992, assumiu o cargo de provedor, onde desempenhou um papel fundamental nas decisões do hospital, sendo reeleito várias vezes até hoje, exceto entre 1995 e 2000.

Em 2011, fundou o Instituto de Ensino e Pesquisa Alberto Ferreira da Costa, que faz parte do complexo hospitalar e coordena, entre outras atividades, os Programas de Residências Médica e Multidisciplinar. Em 2018, inaugurou a Escola de Saúde do Real Hospital Português, com foco na capacitação técnica e no aperfeiçoamento profissional.

Autoridades, empresários e políticos lamentam o falecimento

A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, lamentou a morte do empresário e expressou solidariedade à família.

"Recebi com pesar a notícia do falecimento de Alberto Ferreira da Costa, um português que adotou Pernambuco como sua casa e aqui comandou, como provedor da entidade, por mais de três décadas, um dos maiores complexos hospitalares do Brasil, o Real Hospital Português", disse a chefe do Executivo estadual por meio de nota.



"Seu Alberto deixa também um legado como empreendedor na área da construção civil contribuindo para o desenvolvimento do Recife. Expresso aqui a minha solidariedade, neste momento de despedida, à sua esposa Maria do Carmo, aos filhos Alberto Júnior, Álvaro e Cláudia, demais familiares, inúmeros amigos, como também à comunidade portuguesa e a todos que fazem o Hospital Português e a Construtora Rio Ave", completou.



O senador Fernando Dueire afirmou que Pernambuco "perdeu um ícone e um amigo fraterno", "Alberto Ferreira da Costa foi um dos portugueses mais brasileiros que conheci e convivi. Um homem brilhante em muitas disciplinas", declarou.

"O Real Hospital Português é um antes e um depois de suas reiteradas gestões administrativas. Na construção civil foi um revolucionário pela forma e padrão de qualidade de seus produtos. Construíu além de um nome, um símbolo de conduta e correção nas relações pessoais e comerciais. Meus sentimentos a D. Carmem, filhos e a toda sua família", concluiu Dueire.

Para o presidente da Ademi-PE, Rafael Simões, o fundador da Rio Ave Construtura teve uma trajetória marcada pela "inovação, ética e compromisso com o desenvolvimento de Pernambuco".

"É com imensa tristeza que recebemos a notícia do falecimento de Alberto Ferreira da Costa. Um dos mais destacados empresários do nosso estado, Alberto Ferreira da Costa deixa um legado que vai muito além dos negócios. Ele foi um verdadeiro visionário, com uma trajetória marcada pela inovação, ética e compromisso com o desenvolvimento de Pernambuco. À frente do Hospital Português e da Rio Ave, ele mostrou que é possível aliar excelência empresarial com responsabilidade social, sempre buscando o bem-estar da nossa comunidade", expressou Simões, por meio de nota.



"Alberto Ferreira da Costa era mais do que um empresário de sucesso; ele era um cidadão comprometido com o futuro de Pernambuco e com o bem-estar coletivo. Sua atuação inspiradora, tanto no setor de saúde quanto no setor imobiliário, e seu envolvimento em causas sociais importantes, o tornaram uma figura admirada e respeitada por todos", destacou o presidente da Ademi-PE.