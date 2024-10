"Perdemos um verdadeiro português com alma pernambucana", lamentou João Carlos Paes Mendonça ao se referir à morte de Alberto Ferreira da Costa

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

"Perdemos um português de alma pernambucana! Pernambuco perdeu. Fica o seu legado!”, Assim, João Carlos Paes Mendonça, presidente do Grupo JCPM e do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação, homenageou Alberto Ferreira da Costa, que faleceu na madrugada deste domingo (20), aos 88 anos, devido a complicações relacionadas a um câncer.



“Uma perda grande, como empresário bem sucedido e provedor do Hospital Português, onde dedicou parte de sua vida…Mas, principalmente, a perda de um amigo", lamentou o presidente do Grupo JCPM.

"Conheci Alberto Ferreira da Costa em 1967, quando ele tinha um armazém de construção e estávamos construindo a segunda loja do Bompreço, na Real da Torre. Construímos na verdade a partir de então um bom relacionamento, comigo e com meu pai. Perdemos um português de alma pernambucana! Pernambuco perdeu. Fica o seu legado!”, destacou Paes Mendonça.

Trajetória



Alberto Ferreira da Costa nasceu em 4 de maio de 1936, na Freguesia de São Simão da Junqueira, em Portugal. O empresário e filantropo, ele é amplamente reconhecido por suas contribuições significativas à saúde e à construção civil em Pernambuco. Emigrou para o Brasil aos 15 anos, onde iniciou sua trajetória como estivador no Porto do Recife, destacando-se rapidamente por sua determinação e visão empreendedora.

Fundador da construtora Rio Ave, Alberto transformou o cenário urbano de Boa Viagem, sendo responsável pela construção de 55 edifícios icônicos, incluindo o primeiro prédio com mais de 20 andares na região.

Alberto desempenhou um papel fundamental no Real Hospital Português, onde se associou em 1971. Em 1992, assumiu a Provedoria e, após um período fora do cargo entre 1995 e 2000, retornou à liderança até 2024. Durante sua gestão, ele foi crucial para a expansão do hospital, que se tornou um dos maiores e mais respeitados complexos hospitalares do Norte e Nordeste do Brasil.

Defensor da responsabilidade social, promoveu iniciativas de atendimento gratuito e parcerias com o Sistema Único de Saúde (SUS), com objetivo de assegurar acesso à saúde de qualidade para a população. Ele também se dedicou à formação de novos profissionais de saúde, criando o Instituto de Ensino e Pesquisa Alberto Ferreira da Costa e a Escola de Saúde do Real Hospital Português.

Alberto Ferreira da Costa era casado com Carmem Ferreira da Costa e teve três filhos: Álvaro, Cláudia e Alberto Júnior, além de 6 netos.