Recife inicia elaboração do primeiro Plano Municipal de Turismo

A Secretaria de Turismo do Recife e Sebrae-PE conduzem projeto pioneiro para impulsionar o setor com foco em desenvolvimento sustentável

A Prefeitura do Recife, em parceria com o Sebrae Pernambuco, lançou a construção do primeiro Plano Municipal de Turismo da cidade.

O anúncio foi feito pelo secretário de Turismo e Lazer, Antonio Coelho, durante a 57ª reunião do Conselho Municipal de Turismo do Recife (Conture), que ocorreu nesta quarta-feira (30) no Espaço Recife, na Casa Cor.

De acordo com o secretário, a criação desse plano representa um passo essencial para atender a demandas antigas do setor turístico e fortalecer o desenvolvimento da economia local.

A previsão é que o plano seja finalizado e implementado no primeiro semestre de 2025.

“Não só iremos estabelecer os principais nortes e objetivos que almejamos para o turismo da capital, como vamos ganhar maior facilidade na captação de recursos, seja por meio de editais ou através de outros programas, em outras esferas de governo”, destacou o secretário Antonio Coelho.

Fases de elaboração e participação do setor turístico

Inicialmente, será realizado um diagnóstico detalhado sobre a atividade turística local, seguido por oficinas de escuta com o setor turístico e pela apresentação desse diagnóstico.

Após essas etapas, novas oficinas serão promovidas para orientar a construção do plano. Na fase final, o documento será apresentado e submetido à aprovação pelo Legislativo municipal.

O lançamento oficial do plano deverá marcar o início de um novo ciclo de políticas e estratégias para fortalecer o turismo recifense.

“O plano é uma peça fundamental para integrar as expectativas de todos os atores do turismo no Recife. É o documento que dará a diretriz para as ações de consolidação e desenvolvimento das atividades do setor. Damos um grande passo com essa parceria entre Sebrae e Prefeitura”, afirmou Leonardo Carolino, gerente do Sebrae Pernambuco.

Carolino ressaltou ainda que o Recife se destaca por seu uso estratégico de dados, que servirão de insumo no diagnóstico inicial da atividade turística.

Economia e preservação cultural

Segundo a secretaria, o Plano Municipal de Turismo visa fomentar a economia local, gerar empregos e aumentar a renda da população.

Além disso, o plano pretende incentivar a preservação do patrimônio histórico e cultural, oferecendo uma infraestrutura mais adequada para visitantes.