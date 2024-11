Exposição de Animais do Cordeiro começa na sexta (8); expectativa é de R$ 40 milhões em movimentação

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Parque de Exposições do Cordeiro, na Zona Oeste do Recife, recebe a Exposição Nordestina de Animais e Produtos Derivados, a maior feira de agropecuária do Norte e Nordeste e a terceira maior do Brasil.

O evento, que está na 81ª edição, começa nesta próxima sexta-feira (8) e vai ter 10 dias de duração, acabando, apenas, no dia 17 desse mês.

Horário:

O horário de funcionamento do evento será o seguinte:

Segunda-feira a quarta: das 9h até às 22h;

Quinta-feira a domingo: das 9h até às 1h.

Ingressos

A entrada para o Parque de Exposições do Cordeiro custa R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia) de segunda a quarta-feira. Já de quinta a domingo: R$ 12 (inteira) e R$ 6 (meia).

Para Delmiro Gouveia, presidente da Sociedade Nordestina dos Criadores, o evento tem grande importância no setor agropecuário.

“A Exposição de Animais do Cordeiro tem uma importância grande para o setor agropecuário. Não apenas de Pernambuco, mas de toda a região. É um evento tradicional no calendário do nosso Estado, que movimenta milhões em negócios e atrai mais de 200 mil pessoas ao longo dos dias no Parque de Exposições. Já passamos de mais de 80 edições e a cada edição a exposição fica ainda maior”, afirmou.

Segundo a administração do evento, a expectativa é de que o público que frequente o Parque do Cordeiro ultrapasse a marca de 200 mil pessoas durante os dez dias de evento, que também dispõe de shows culturais para crianças e adultos.

A movimentação financeira gira em torno dos R$ 40 milhões em negócios com a participação de várias entidades do setor agropecuário.

Entre elas, a Sociedade Nordestina dos Criadores (SNC) e Associação Pernambucana dos Criadores de Caprinos e Ovinos (Apecco). O evento ainda conta com mais de 200 expositores de produtos e serviços, sem contar com a geração de cerca de três mil empregos diretos e indiretos.

Programação

08/11 (sexta-feira)

20h à 22h - Forró sem Fronteiras

09/11 (sábado)

16h às 20h - Tio Caio e Caravana (show infantil)

21h às 23h - Labaredas

23h à 01h - Gustavo Andreoli

10/11 (domingo)

16h às 18h - Tio Caio e Caravana da Alegria (show infantil)

18h às 20h - Forró Sem Fronteiras

14/11 (quinta-feira)

20h às 21h30 - Preto Joya

21h30 às 23h - Sedutora

23h à 01h - Capital do Sol

15/11 (sexta-feira)

20h às 21h30 - Nova Swing

21h30 às 23h - Raniery Gomes

23h à 01h - Conde do Brega

16/11 (sábado)

16h às 20h - Tio Caio e Caravana da Alegria

20h às 21h30 - Miguel Ribeiro

21h30 às 23h - Eduarda Alves

23h à 01h - Capim com Mel

17/11 (domingo)

16h às 18h - Tio Caio e Caravana da Alegria (show infantil)

18h às 19h - Marcilio Monthier

19h às 20h - Forró sem Fronteiras

*Programação sujeita à alterações sem aviso prévio

Programação das atividades

Solenidade oficial de abertura - 10/11 às 16h

Concurso Leiteiro - Gir Leiteiro - 09 a 12/11

Oficializada ABCGIL

Técnico : Eduardo Soares

Início das Ordenhas

09/11

14h - 1° Ordenha

22h - 2° Ordenha

10/11

6h - 3° Ordenha

14h - 4° Ordenha

22h - 5° Ordenha

11/11

6h - 6?°Ordenha

14h - 7° Ordenha

22h - 8° Ordenha

12/11

6h - 9° Ordenha

14h - 10° Ordenha



Julgamentos:

11 e 12/11 - manhã - Bovinos da Raça Sindi

12 e 13/11 - tarde - Bovinos da Raça Nelore

13/11 - manhã - Machos Gir Leiteiro

14/11 - manhã - Bezerras e Fêmeas Jovens até a Melhor Novilha Gir Leiteiro

15/11 - manhã - Progênie de Pai, Progênie de Mãe, Conjunto Família, Vacas em Lactação Gir Leiteiro

14 e 15/11 - tarde - Girolando

14, 15 e 16/11 - Equinos Raça Campolina

14, 15 e 16/11 - Julgamento Caprinos e Ovinos

Desfile Oficial de Encerramento da 81° Exposição

17/11 às 16h