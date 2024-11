Quiosque Solidário, do Shopping RioMar, recebe Instituto Dom Helder Camara em novembro

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Nesse mês de Novembro, o Quiosque Solidário do Shopping RioMar Recife vai receber o Instituto Dom Helder Camara com o objetivo de arrecadar fundos para a instituição.

Entre os produtos que estão disponíveis para venda, estão livros, acessórios, camisas, canecas, garrafas, entre outros itens que retratam a vida e trabalho de Dom Helder.

Além disso, também serão vendidos biscoitos bricelets, produzidos de forma artesanal por monjas beneditinas do Mosteiro de Nossa Senhora do Monte, em Olinda. A loja fica localizado no Piso L1, próximo da loja O Boticário.

O evento, que RioMar Recife é uma parceria com o Instituto JCPM de Compromisso Social. O evento está previsto para acontecer durante todo o mês de novembro.

A iniciativa serve de estímulo à geração de renda através da venda de artigos personalizados e artesanatos produzidos por voluntários e pessoas atendidas por instituições filantrópicas reconhecidas pela atuação em causas como acolhimento de crianças, tratamento de câncer, pessoas em situação de rua, mães de crianças com doenças raras, entre outras.

Com curadoria do Instituto JCPM de Compromisso Social, a cada mês uma entidade diferente ocupa o espaço colaborativo.

Sobre o Instituto Dom Helder Camara

A organização sem fins lucrativos tem como objetivo preservar e divulgar o legado do seu fundador, Dom Helder Camara, que buscava promover ações concretas em favor da dignidade da vida humana em todas as suas dimensões. O Instituto Dom Helder Camara está completando 40 anos e está localizado na antiga residência do arcebispo emérito de Olinda e Recife, com um acervo da sua obra, vida eclesiástica e pessoal.