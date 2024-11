Atração gigante de infláveis chega à Região Metropolitana do Recife com brinquedos para todas as idades

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A partir de hoje (7), chega ao Jaboatão dos Guararapes o Pula Pula Park. O espaço estará disponível na área externa do Shopping Guararapes até o dia 7 de dezembro.

Desenvolvido na Europa, o parque reúne 14 infláveis de diversos formatos, incluindo o Big Jump, com 30 metros de altura – comparável ao Cristo Redentor. A estrutura ocupa mais de 5 mil metros quadrados.

O parque traz atrações como escorregadores gigantes, labirintos e circuitos de desafio. Há também uma área exclusiva para bebês de até 3 anos e espaços acessíveis para adultos.

Além dos brinquedos, o Pula Pula Park conta com uma estrutura que inclui praça de alimentação, fraldário, ambulatório, área kids, loja de produtos, áreas de descanso e espaço para comemoração de aniversários. É obrigatório o uso de meias antiderrapantes.

As sessões acontecem de terça a domingo em dois períodos: a primeira sessão ocorre das 16h às 18h30 e a segunda das 19h às 21h30.

Ingressos

Os ingressos podem ser comprados na bilheteria ou antecipadamente com desconto no site oficial, com valores a partir de R$ 45,00.

Pacotes promocionais com desconto estão disponíveis para famílias, aniversários e escolas. Crianças de até 3 anos têm direito à meia-entrada e um acompanhante gratuito, que poderá participar das atividades com elas.

Crianças de 4 a 12 anos têm direito a um acompanhante gratuito, que poderá acessar a área comum, mas não os brinquedos.

Pessoas com Deficiência pagam meia-entrada e têm direito a um acompanhante com acesso de acordo com a categoria de ingresso. Meia-entrada também é garantida para menores de 12 anos, estudantes com documentação, idosos e PCDs.

Valores

Meia Entrada

Terça a sexta: R$ 45,00 (compra online) e R$ 49,99 (bilheteria);

Sábado, domingo e feriados: R$ 65,00 (compra online) e R$ 69,99 (bilheteria).

Inteira