Alfabetização infantil: 10 atividades lúdicas para estimular o aprendizado

A alfabetização infantil continua sendo um dos maiores desafios da educação no Brasil. Dados do 1º Relatório de Resultados do Indicador Crianças Alfabetizadas, divulgado neste ano pelo Governo Federal, revelam que apenas 56% dos alunos das escolas públicas alcançaram o nível de alfabetização esperado até o segundo ano do ensino fundamental.

Em Pernambuco, um levantamento do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco (TCE-PE) mostra que, em 85% dos municípios pernambucanos, o desempenho no processo de alfabetização permanece insatisfatório.

A neuropedagoga e psicopedagoga Mara Duarte destaca a importância da alfabetização para a ampliação das oportunidades, direito e cidadania.“Ao conseguir ler e escrever, são abertas uma série de possibilidades que antes não seriam possíveis”, afirma a especialista.

10 atividades lúdicas para estimular a alfabetização infantil

Segundo Mara, o processo de alfabetização pode ser facilitado com a adoção de atividades lúdicas, que tornam o aprendizado mais envolvente e divertido.

Elas não apenas incentivam o aprendizado, mas também ajudam a desenvolver o gosto pela leitura e escrita. Confira 10 sugestões práticas indicadas pela psicopedagoga para aplicar com as crianças.

1. Caça ao Tesouro das Letras

Esconda letras do alfabeto pela sala ou em um ambiente externo e incentive as crianças a encontrá-las. Conforme encontram cada letra, peça para identificarem o nome e o som correspondente.

2. Bingo de Palavras

Crie cartelas de bingo com palavras simples e imagens correspondentes. À medida que as palavras são chamadas, as crianças podem marcar as imagens, promovendo o reconhecimento visual das palavras.

3. Jogos de Memória com letras e palavras

Faça jogos de memória com cartas que contenham letras ou palavras. “Essa atividade ajuda no reconhecimento visual das letras e no desenvolvimento da memória”, explica Mara Duarte.

4. Histórias com Fantoches

Utilize fantoches para contar histórias que enfatizem as letras e os sons. As crianças podem interagir com os personagens e repetir palavras-chave, tornando a aprendizagem mais divertida.

5. Quebra-cabeças de Palavras

Monte quebra-cabeças com palavras simples e imagens correspondentes. “À medida que as crianças montam o quebra-cabeça, podem repetir a palavra em voz alta, reforçando a associação entre a escrita e o som”, orienta a profissional.

6. Brincadeiras com Slides de Letras

Use slides de letras para criar brincadeiras interativas, como identificar as letras do próprio nome ou formar palavras simples, estimulando o reconhecimento das letras.

7. Jogo da Velha com Letras e Palavras

Adapte o tradicional jogo da velha substituindo os símbolos por letras ou palavras. Essa atividade estimula o reconhecimento das letras e desenvolve o raciocínio lógico.

8. Pintura de Letras e Palavras

Incentive a escrita e a ortografia através da pintura. As crianças podem pintar letras e palavras em folhas de papel ou até mesmo em calçadas, usando giz para tornar o aprendizado mais dinâmico.

9. Escrita de Histórias em Grupo

Divida as crianças em grupos e peça para criarem histórias colaborativas. Cada grupo escreve uma parte da história, incentivando a prática da escrita e o trabalho em equipe.

10. Jogo da Caixa de Sons

Coloque objetos que comecem com diferentes letras em uma caixa. As crianças escolhem um objeto e identificam o som inicial da palavra correspondente, desenvolvendo sua percepção fonética.