REC'n'Play 2024: veja programação de hoje (7/11), segundo dia do festival

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

A sexta edição do Festival REC'n'Play 2024 segue com as atividades, nesta quinta-feira (7), no segundo dia de programação. O evento se encerra no próximo sábado (9).

O festival ocupa ruas e prédios históricos do Bairro do Recife, área central da capital pernambucana, e promete uma extensa programação para quem se interessa por tecnologia, inovação, negócios, cultura e entretenimento.

Confira, abaixo, a programação completa do festival e as principais atrações.

Confira a programação do REC'n'Play desta quinta-feira (7):

Serão mais de 600 atividades e mais de 1,5 mil horas de programação entre palestras, workshops, debates, arenas temáticas e shows.

Para ter acesso às atividades, válida para toda a programação, é necessário o Passaporte REC'n'Play, que pode ser adquirido gratuitamente pelo site www.recnplay.pe, até o último dia do evento.

Destaques da programação de hoje (7/11)

Ruas do Bairro do Recife

12h às 14h - Recife é pra ficar frevando (orquestra de frevo nas ruas do bairro

Palco Pernambuco é Meu País: Cais do Sertão

16h50 - Samba Coco Raízes de Arcoverde



17h40 - Zé Brown



18h40 - Mago de Tarso

Palco Sesc: Av. Rio Branco

14h às 18h - Brinquedos infláveis e pebolim



16h às 17h - Cosplay performance (espaço aberto para performance de cosplays)



17h às 18h - Apresentação de K-pop e momento random



18h30 - Blera Alves



19h30 - Matheus de Bezerra



20h30 - Café Preto



21h30 - Riah



22h40 - Felipe Costta

Palco Jornada de MC's: Rua do Bom Jesus, 180

14h às 16h - Jornada Kids Graffite descobrindo o mundo das telas



15h às 17h - Eco da Periferia (Grupo pé no chão)



17h30 - Quadrilha Junina Fusão



18h - DJ BIG - Batalha de Beatmark



19h30 - Afoxé Oyá Alaxé - Edilê Mimo



20h - Grupo TANZ



20h30 - Mike Mc do Bonifácio



21h30 - Peninha Jack



22h - PDR e A Banca



22h30 - Peformance do DJ Nino Leal



23h - Dandara MC



23h30 - Áurea Semiseria

Palco Recife Cidade da Música: Praça do Arsenal

19h - Coco dos Pretos



20h - Joyce Alane



21h30 - Vanessa da Mata

Para conferir a agenda completa dos quatro dias de festival basta acessar o site oficial do evento.

Conhecido como o 'Carnaval do Conhecimento', o REC'n'Play é para todas as pessoas, de todas as idades e áreas de interesse.

Seja estudante, empreendedor, profissional de startup, ou apenas alguém em busca de novas conexões e ideias, o evento é um ludar para se inspirar e tem como obietivo