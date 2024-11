Habitação e requalificação do Centro serão debatidos no Rec’n’Play com mesa-redonda e caminhada

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Os desafios e avanços na requalificação do Centro Recife serão debatidos durante o festival Rec’n’Play. As atividades integram a trilha “Centro Histórico: Revitalizando para Conectar ao Futuro”, com curadoria do arquiteto e urbanista Francisco Cunha, presidente do Conselho de Administração da Agência Recife para Inovação e Estratégia (Aries).

Nesta sexta-feira (7/11), das 14h às 17h, será realizada a mesa-redonda “Desafios da Habitação no Centro do Recife”, no CESAR, localizado no Bairro do Recife.

Os arquitetos e urbanistas Mariana Pontes, da Aries, e Roberto Montezuma, da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), vão abordar planos estratégicos para a área central da cidade, projetos de incentivo à moradia e a Ilha de Antônio Vaz, que compreende os bairros de Santo Antônio, São José, Joana Bezerra e Cabanga.

Também participam da discussão a advogada Sandra Pires, para detalhar as diretrizes para a requalificação da Avenida Guararapes, e o engenheiro e empresário Bruno Castro e Silva, para relatar a experiência bem sucedida do investimento no retrofit do Edifício Sertã.

Caminhada pelo Centro Histórico

No próximo sábado (9), a partir das 10h, os participantes do Rec’n’Play vão participar de uma caminhada pelo Centro Histórico do Recife para debater a trajetória de expansão da cidade e os desafios na revitalização e na habitação da região.

Edifício Sertã, na Avenida Guararapes, está no percurso da caminhada pelo Centro Histórico do Recife - Guga Matos/JC Imagem

“Esta é uma oportunidade única para entender como o Recife está ressignificando seu Centro, aliando história e inovação em cada passo”, ressalta Francisco Cunha, que há 15 anos promove as Caminhadas Domingueiras pelas ruas da capital pernambucana.

O urbanista também destaca a importância do debate sobre a moradia na região. “Como o Porto Digital e o Rec’n’Play situam-se no território central do Recife, que está em processo de recuperação urbanística e ambiental, inclusive com o início do necessário estímulo à habitação, é oportuno tratar do tema junto às pessoas interessadas em conhecer o que já existe em termos de experiências e planos”, pontua.

A concentração será na Escola Técnica Estadual Porto Digital (no cruzamento do Boulevard Rio Branco com a Rua do Apolo). Durante o percurso serão visitados:

O Parque Tecnológico Urbano Porto Digital

O novo Roteiro Histórico-Cultural sinalizado pela Prefeitura do Recife

Os emblemáticos edifícios Trianon e Art Palácio, agora sede do Instituto Federal de Pernambuco

O edifício Sertã, que passou por retrofit para oferecer moradia no coração da cidade

A Praça da Independência e o edifício do Diário de Pernambuco, atualmente em processo de restauro

O percurso V.U.C.O., parceria entre Recife e Nantes, que promove revitalização urbana

O Mercado de São José, com o entorno em processo de restauração

O novo Centro de Convenções do Recife

O Novotel Marina

O projeto Moinho Recife

