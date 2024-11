‘Alepe Cuida’ oferece mais de dois mil atendimentos gratuitos em saúde e cidadania à população de Bezerros

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A Assembleia Legislativa de Pernambuco abriu, na última quinta-feira (7), os agendamentos do programa ‘Alepe Cuida’ para a oferta de serviços gratuitos de saúde voltados aos moradores do município de Bezerros, no Agreste do Estado. As consultas e exames podem ser agendados pelos telefones (81) 3183-2424 e (81) 3183-2026 nos horários das 8h às 16h (nos dias 11 e 12).

As atividades acontecem no município nas próximas quarta (13) e quinta-feira (14), das 9h às 12h e das 13h às 16h, ao lado da Igreja Matriz São José dos Bezerros.

Serão mais de dois mil atendimentos gratuitos, entre consultas e exames, como ultrassonografias de mama, transvaginal e de abdômen total (jejum no mínimo 8h/máximo de 12h); mamografia, odontologia, cardiologia (com exame de eletrocardiograma), otorrino, neuropediatria, nutrição e oftalmologia que oferecerá o ciclo completo com exame, consulta e encaminhamento para atendimento.

O programa ‘Alepe Cuida’ também oferecerá serviços nas áreas social, jurídica e de cidadania que não precisarão ser agendados. São atendimentos por ordem de chegada em áreas como vacinação; emissão de carteira de identidade com isenção de taxa para maiores de 60 anos; renovação de carteira de habilitação; negociação de débitos de energia e solicitação de novas ligações; orientação jurídica em casos de pensão alimentícia, divórcio, investigação de paternidade e correção de registro; orientação para regularizar microempresas e obtenção de microcrédito, entre outras.

Na lista dos serviços que não dependem de agendamento está o ‘Ambulatório do Pé Diabético (termografia)’ dedicado aos portadores da doença. O espaço voltado para atendimento e orientação aos diabéticos foi pensado por considerar que as feridas nessa região são as principais causas de amputação decorrente da doença.

O ‘Alepe Cuida’ é um programa itinerante da Assembleia Legislativa de Pernambuco que visa reforçar o compromisso da instituição em promover o acesso dos pernambucanos a serviços essenciais de saúde e cidadania.

“Fico feliz pelo ‘Alepe Cuida’ chegar a Bezerros. O programa tem sido muito importante para os pernambucanos e os bezerrenses esperam ansiosamente por essa grande ação de saúde e cidadania promovida pela Assembleia Legislativa”, ressaltou o deputado estadual Joãozinho Tenório.

O programa é coordenado pela Superintendência da Saúde e Medicina Ocupacional da Alepe e nesta edição, em Bezerros, tem como parceiros o Banco do Nordeste, Sebrae, Instituto Tavares Buril, Fundação Altino Ventura, Defensoria Pública de Pernambuco, Detran, Neoenergia, Compesa e Prefeitura de Bezerros.