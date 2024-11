Paradas de ônibus cheias e garagem fechada; saiba o que houve no Grande Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Na manhã desta terça-feira (12), as paradas e terminais de ônibus de São Lourenço da Mata e de Camaragibe, amanheceram com paradas cheias e com lentidão na saída dos veículos.

Segundo o Sindicato dos Rodoviários do Recife, o terminal foi fechado para uma assembleia devido ao não cumprimento de acordos firmados na última greve, em agosto. De acordo com os trabalhadores, a empresa não está fornecendo o espelho de ponto, está aplicando descontos indevidos e não está pagando horas extras.

O que diz o Sindicato dos Rodoviários

Em entrevista ao Primeiro Impacto da TV Jornal, alguns representantes do sindicato explicaram o fechamento da garagem. "A principal reclamação que levou a nossa categoria hoje a essa assembleia foi o não pagamento de forma correta das horas extras. O trabalhador sabe muito bem o que faz e a empresa quer enganar ele, não fornecendo o espelho de ponto para que ele confira as horas que estão sendo pagas", afirmou um dos rodoviários.

Nota do Sindicato

Na madrugada deste dia 12 a direção do sindicato esteve na garagem da Mobi São Lourenço para conversar com os trabalhadores e denunciar as recorrentes medidas de violação do acordo firmado no TRT, depois da nossa greve.

No nosso mutirão de fiscalização, que começou nos TIs Camaragibe e Xambá, neste dia 11, constatamos vários abusos como descontos indevidos, apontamento incorreto das horas trabalhadas, etc. Medidas que rasgam o acordo que as próprias empresas assinaram perante o juiz do trabalho.

As empresas precisam aceitar que acabou a farra de antigamente, quando roubavam horas do trabalhador. Agora, conforme está no acordo, depois da nossa greve, o tempo de deslocamento entre garagem ao terminal, além do tempo de embarque e desembarque de passageiros, deve ser apontado e remunerado!

Também está no acordo que as empresas devem entregar o espelho de ponto ao trabalhador, para que este tenhano pleno controle da sua jornada. E isso deve ser cumprido!

Fruto da nossa luta nesta madrugada, arrancamos uma negociação com a diretoria da Mobi, nesta quarta (13), onde exigiremos da empresa a regularização da situação e o cumprimeento do acordo. Também seguiremos com nosso mutirão pelos terminais, conversando e tirando dúvidas da categoria. Se mais irregularidades forem constatadas, a categoria fará novas paralisações.

O que diz a MobiBrasil

A Mobibrasil informa que está cumprindo rigorosamente o acordo coletivo celebrado com a categoria dos rodoviários este ano e reitera que não há descontos indevidos na folha de pagamento.

A empresa ainda informou, "que foi surpreendida pelo movimento realizado pelo Sindicato dos Rodoviários nesta terça-feira (12), em sua garagem, uma vez que já havia elucidado as lideranças rodoviárias sobre todos os pontos questionados", diz a nota.

A Mobibrasil informa ainda que a operação foi normalizada às 06h.